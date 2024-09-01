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"Молдовагаз" заявил о подорожании газа для республики из ЕС на €72 в сентябре

"Молдовагаз" заявил о подорожании газа для республики из ЕС на €72 в сентябре
Источник фото:Moldovagaz

Его стоимость повысится до €419 за 1 тыс. куб. м, отметил глава компании Вадим Чебан

Стоимость газа, который закупается на рынке Евросоюза и потребляется Молдавией, повысится в сентябре с €347 до €419 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил глава распределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, передает ТАСС.

"В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком" в сентябре 2024 года закупочная цена составит 39,4 евро за МВт⋅ч, что эквивалентно 419,25 евро за 1 тыс. куб. м (без НДС)", - написал Чебан в Telegram-канале.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная часть Молдавии полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков через госкомпанию "Энергоком".
  • Вчера, 11:16
  • DTV
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