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Украина повысила акцизы на топливо

Украина повысила акцизы на топливо
Фото: УНИАН

Владимир Зеленский пописал закон о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает ria.ru.

Железняк 21 августа сообщал, что Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее с 1 сентября.

"Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября . Я же говорил что задним числом внедрят. Начнет действовать, как опубликуют в официальном издании. Это либо сегодня, либо завтра", - написал Железняк.

Кабмин Украины в конце марта одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо. Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу". Документом устанавливается график ежегодного увеличения акцизов в несколько этапов до 2028 года включительно. Как пишут украинские СМИ, бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр.
  • Вчера, 11:19
  • DTV
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