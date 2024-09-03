Расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнет Запада и бороться с его либеральной диктатурой. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает gazeta.ru.
«Увеличение вдвое количества стран-членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнета», — подчеркнула она, комментируя заявление экс-премьера Великобритании Гордона Брауна о «потенциальной опасности» увеличения вдвое количества государств-членов БРИКС.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что развитие БРИКС также свидетельствует о стремлении стран развиваться в соответствии со своими национальными интересами, сохранять традиции, а также не допускать либеральной диктатуры Запада.
До этого представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил, что переговоры относительно вступления Турции в БРИКС сейчас продолжаются, однако ощутимого прогресса по этому вопросу пока нет.
Ранее в ЕС обратились к Турции на фоне заявки Анкары в БРИКС.
урция на фоне намерения присоединиться к БРИКС имеет право выбирать, к каким международно-политическим блокам присоединяться, однако Анкара должна соблюдать ценности Евросоюза, являясь кандидатом на вступление в блок. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, что государства-кандидаты разделяют ценности ЕС и приводят свою внешнюю политику в соответствие с нашей», — подчеркнул он.
Стано напомнил, что в рамках процесса вступления в ЕС государства-кандидаты должны привести свою политику в соответствие с проводимой Европой линией.
По словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза, между ЕС и Турцией сохраняется таможенный союз, а также «очень хорошие торговые отношения».
До этого агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.
По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.