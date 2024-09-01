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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Источник фото: belejnik.bg


В период с 23 по 29 августа сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья выявили 18 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.

В Тирасполе и Дубоссарах зафиксировано по одному такому нарушению, в Бендерах – два, по три случая – в Слободзее и Григориополе, восемь – в Рыбнице.

К административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 13 человек. Им предстоит заплатить штраф, размер которого может достигать 3680 рублей ПМР, кроме того, их лишат водительских прав на срок до двух лет.

Одного водителя, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования, привлекли к ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Ему грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Четыре автомобилиста были задержаны за управление машиной без водительских прав. Согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, им грозит штраф до 2760 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.
  • Вчера, 20:16
  • DTV
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