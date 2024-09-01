Dnestr.TV

 
0

ЕС предлагает Молдове 9,5 млн евро для решения проблем безопасности

ЕС предлагает Молдове 9,5 млн евро для решения проблем безопасности
Фото: Getty Images

Республика Молдова получит финансовую поддержку в размере 9,5 млн. евро от Европейского Союза для укрепления потенциала по противодействию вызовам безопасности и поддержки процесса интеграции в ЕС. Финансовая поддержка будет оказана в рамках проекта „Устойчивая Молдова ЕС4 - безопасное государство, сильные сообщества”, финансируемого Европейской комиссией и реализуемого Фондом солидарности PL в Молдове. Проект был представлен на публичном мероприятии, передает IPN.

Министр внутренних дел Адриан Эфрос отметил, что проект направлен на укрепление потенциала и устойчивости страны, начиная с институтов национальной безопасности и заканчивая местными сообществами, администрациями, гражданским обществом и уязвимыми группами граждан.

В рамках проекта 35 пожарных депо будут оснащены современными системами связи, будут построены 10 пожарных станций, 12 муниципальных предприятий будут оснащены солнечными батареями, в 5 городах будут реализованы проекты ревитализации, в 5 селах будет реализован проект „Умное село” и будут построены фотоэлектрические парки.

Глава Службы инструментов внешней политики Еврокомиссии Петер Вагнер отметил, что сотрудничество Молдовы с ЕС находится не только на самом высоком уровне, но и дает ощутимые результаты, и ближайшие недели и месяцы покажут это. Он отметил, что поддерживает европейский путь Молдовы. Он добавил, что Молдова сталкивается с такими проблемами, как пограничная война, энергетический кризис, дезинформация, иностранное вмешательство и организованная преступность. В этом контексте он надеется, что запущенный сегодня инструмент поможет Молдове в борьбе с этими вызовами.

Председатель Наблюдательного совета Фонда солидарности PL Хенрик Литвин рад возможности предоставить эту помощь из Фонда солидарности. По его словам, Молдова на протяжении десятилетий является важным партнером ЕС и он знает приоритеты страны. Фонд солидарности действует в Молдове более 10 лет, за это время были сделаны многие инвестиции и укреплено сотрудничество в различных сферах, с различными слоями общества. Он добавил, что на следующей неделе стартует новый проект ЕС по повышению энергоэффективности МСП.

  • Вчера, 20:19
  • DTV
  • Просмотров: 66
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна