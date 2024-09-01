Республика Молдова получит финансовую поддержку в размере 9,5 млн. евро от Европейского Союза для укрепления потенциала по противодействию вызовам безопасности и поддержки процесса интеграции в ЕС. Финансовая поддержка будет оказана в рамках проекта „Устойчивая Молдова ЕС4 - безопасное государство, сильные сообщества”, финансируемого Европейской комиссией и реализуемого Фондом солидарности PL в Молдове. Проект был представлен на публичном мероприятии, передает IPN.
Министр внутренних дел Адриан Эфрос отметил, что проект направлен на укрепление потенциала и устойчивости страны, начиная с институтов национальной безопасности и заканчивая местными сообществами, администрациями, гражданским обществом и уязвимыми группами граждан.
В рамках проекта 35 пожарных депо будут оснащены современными системами связи, будут построены 10 пожарных станций, 12 муниципальных предприятий будут оснащены солнечными батареями, в 5 городах будут реализованы проекты ревитализации, в 5 селах будет реализован проект „Умное село” и будут построены фотоэлектрические парки.
Глава Службы инструментов внешней политики Еврокомиссии Петер Вагнер отметил, что сотрудничество Молдовы с ЕС находится не только на самом высоком уровне, но и дает ощутимые результаты, и ближайшие недели и месяцы покажут это. Он отметил, что поддерживает европейский путь Молдовы. Он добавил, что Молдова сталкивается с такими проблемами, как пограничная война, энергетический кризис, дезинформация, иностранное вмешательство и организованная преступность. В этом контексте он надеется, что запущенный сегодня инструмент поможет Молдове в борьбе с этими вызовами.
Председатель Наблюдательного совета Фонда солидарности PL Хенрик Литвин рад возможности предоставить эту помощь из Фонда солидарности. По его словам, Молдова на протяжении десятилетий является важным партнером ЕС и он знает приоритеты страны. Фонд солидарности действует в Молдове более 10 лет, за это время были сделаны многие инвестиции и укреплено сотрудничество в различных сферах, с различными слоями общества. Он добавил, что на следующей неделе стартует новый проект ЕС по повышению энергоэффективности МСП.