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В Чернобыльской зоне пожар: жителей области просят закрывать окна

В Чернобыльской зоне пожар: жителей области просят закрывать окна
Фото: Getty Images (иллюстративное фото)

Специалисты проводят замеры радиационного фона, пока показатели в пределах нормы.

В Чернобыльской зоне в Киевской области наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га. Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара. Об этом информирует пресс-служба Киевской ОВА во вторник, 3 сентября, передает korrespondent.net.

Отмечается, что для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника.

Также соответствующие службы проводят замеры радиационного фона, пока показатель в пределах нормы.

"Обращаем внимание жителей области, что из-за возникшего пожара, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевщины может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуем не находиться длительное время на улице и закрывать окна", - подчеркнули в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области более четырех суток горел лес. Спасатели ликвидировали лесной пожар площадью 43 га.

  • Вчера, 20:22
  • DTV
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