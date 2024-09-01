Специалисты проводят замеры радиационного фона, пока показатели в пределах нормы.
В Чернобыльской зоне в Киевской области наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га. Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара. Об этом информирует пресс-служба Киевской ОВА во вторник, 3 сентября, передает korrespondent.net.
Отмечается, что для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника.
Также соответствующие службы проводят замеры радиационного фона, пока показатель в пределах нормы.
"Обращаем внимание жителей области, что из-за возникшего пожара, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевщины может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуем не находиться длительное время на улице и закрывать окна", - подчеркнули в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области более четырех суток горел лес. Спасатели ликвидировали лесной пожар площадью 43 га.