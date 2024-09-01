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В Бендерской поликлинике № 1 открылись два новых отделения

В Бендерской поликлинике № 1 открылись два новых отделения
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

Сегодня министр здравоохранения Кристина Албул принимала участие в открытии нового отделения профилактических и периодических осмотров, а также диагностического отделения в бендерской поликлинике №1. Здесь жители города могут получить консультативную помощь узких специалистов различного профиля и пройти ряд обследований. Мероприятие приурочили ко Дню Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«Светлые, современные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием и мебелью, были отремонтированы и закуплены за счёт Фонда капитальных вложений и специального счёт Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи», - отметила главный врач центра Наталья Спиваченко. В отделении проводятся консультационные осмотры и ряд лабораторных исследований, которые необходимы в рамках медицинских осмотров.

Еще одним важным приобретением для поликлиники стали два современных аппарата: УЗИ и фиброгастроскопа.

«Современная медицина уже не может существовать без ультразвуковой диагностики, которая позволяет обследовать внутренние органы безопасно и эффективно. Это прекрасный инструмент для получения важной информации о здоровье пациента, активно использующийся в различных областях медицины», - рассказала журналистам Кристина Албул. Такой аппарат впервые появился в поликлинической сети города, что позволит проводить обследования на амбулаторном этапе, без направления пациентов в стационар. Уже сегодня проводится около 15 исследований в день. Это очень важное приобретение для поликлиники, так как диагностику здесь могут сделать не только бендерчане, но и жители близлежащих сел.

Второй аппарат – фиброгастроскоп. Гибкий медицинский эндоскоп небольшого диаметра с камерой на конце, позволяет проводить исследование желудочно-кишечного тракта и максимально точно установить диагноз и назначить лечение.

Оборудование было закуплено за счет государства.

«Ежегодно наше государство вкладывает огромные средства на обновление инфраструктуры здравоохранения, чтобы специалисты лечебных учреждений могли оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь гражданам здесь, в Приднестровье. Уверена, что новое оборудование и квалифицированный персонал будут помощниками на пути лечения наших пациентов», - подытожила министр.
  • Вчера, 20:28
  • DTV
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