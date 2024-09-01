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На магистральном газопроводе утром 4 сентября будут идти технические работы
Фото: РИА Новости (иллюстративное фото)
«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» 4 сентября планирует проводить плановые технические работы на магистральном газопроводе.
Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал предприятия, в период с 6:00 до 09:00 во время работ могут быть слышны громкие звуки на выезде из Тирасполя в сторону села Малаешты.
Граждан просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
- Вчера, 20:37
- DTV
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