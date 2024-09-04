Dnestr.TV

 
0

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку
Фото: AP Photo / Pool/Johanna Geron

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду, сообщается в Telegram-канале украинского парламента, передает vedomosti.ru.

«Прошу принять мою отставку с поста министра иностранных дел Украины», – сказано в документе от 4 сентября, подписанном Кулебой.

Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, уточнили в Верховной раде. Причины отставки не уточняются.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 3 сентября в своем Telegram-канале сообщил, что Кулебе уже «дали бумагу и ручку». По его информации, кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.

Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.

  • Сегодня, 12:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна