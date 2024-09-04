Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду, сообщается в Telegram-канале украинского парламента, передает vedomosti.ru.
«Прошу принять мою отставку с поста министра иностранных дел Украины», – сказано в документе от 4 сентября, подписанном Кулебой.
Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, уточнили в Верховной раде. Причины отставки не уточняются.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 3 сентября в своем Telegram-канале сообщил, что Кулебе уже «дали бумагу и ручку». По его информации, кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.
Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.