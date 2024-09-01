В Молдове зафиксирован новый штамм коронавируса. Симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при Омикроне — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния, передает rupor.md.
«В Молдове был выявлен вариант вируса Flirt. Данный штамм характеризуется почти такой же симптоматикой как и Омикрон, но у него замечена достаточно высокая контагиозность, то есть заразность этого вируса. Поэтому медики рекомендуют носить маски», — говорит Анна Пунга, медицинский специалист, отдел эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями РМ.
«Еженедельно фиксируется 2-3 случая заражения коронавирусом. В основном это взрослое население», — отмечает Валентина Кривоухова, семейный врач Территориальной медицинской ассоциации Центр.
В республике Молдова наблюдается тенденция к росту заболеваемости. По количеству выявленных случаев лидирует Кишинев. Далее идут Хынчешты, Бельцы, Новые Анены.
Вирус постоянно мутирует, однако меры профилактики остаются неизменны.
«Мыть руки нужно тщательно, промывать каждый пальчик под проточной водой с антибактерицидным мылом. И обрабатывать руки дезынфицирующим средством, обязательно! Свое рабочее место, поверхности обрабатывать. Также не стоит забывать о защитной маске, соблюдении дистанции и избегании больших компаний», — поясняет Валентина Кривоухова.
«Прежде всего маску следует использовать, если мы идем к врачу, заходим в поликлинику. Маска должна быть одноразовая. Обычно маска расчитана на 2-3 часа. Маску следует закреплять на переносице, прикрывая нос, рот и зону подбородка. Если у человека есть какие-то симптомы заболевания, он должен аккуратно снимать маску с ушей, чтобы избежать прямого контакта рук с поверхностью маски, и сразу же выбросить ее в урну», — дополняет Анна Пунга.
Врачи призывают вакцинироваться, напоминая, что «в Молдове все прививки, вакцинация у нас бесплатная». А недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.