Вадим Красносельский лично представил депутатскому корпусу свою законодательную инициативу, приравнивающую термин «транснистрия» к понятиям фашизма и нацизма. Соответствующие изменения предложено внести в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также в КоАП. Профильный парламентский комитет президентскую инициативу поддержал и рекомендовал принять пакет законопроектов в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. Депутатский корпус проголосовал единогласно, передает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский поблагодарил парламентариев за принятое решение, подчеркнув, что народными избранниками сделано важное дело. По мнению Главы государства, восстановлена историческая справедливость и сделан серьезный шаг к обретению признания Приднестровской Молдавской Республики.
Выступление Президента ПМР Вадима Красносельского в ходе пленарного заседания Верховного Совета ПМР – представление пакета законопроектов о неправомерности подмены названия Приднестровской Молдавской Республики фашистским термином «транснистрия»
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
"Я хочу обосновать данный законопроект и объяснить, почему он актуален. Понятно, что жизнь – она штука непростая. Жизнь человека. А жизнь государства, естественно, в разы сложнее. Развитие государств всегда связано с победами, с поражениями, где-то с позором, с трагедиями. Мы, весь приднестровский народ, чтим нашу историю. Мы чтим память наших предков. Мы не забываем свою историю и четко расставляем акценты, такие, какими они были на самом деле в нашем историческом развитии. Я считаю это правильным. За любыми событиями стоят жизни людей. Одна из самых трагических страниц в истории Приднестровья – это, конечно, немецко-румынско-фашистско-нацистская оккупация нашего края. Я хочу уточнить некоторые моменты. Любые события связаны с теми или иными людьми, с теми, кто генерируют те или иные трагические либо победные события и, конечно, символизм, символику этих событий. Понятно, что немецко-фашистская оккупация связана со свастикой, с фашистскими стягами, знаменами, речевками, приветствиями, «зигами» и так далее – всем, что запрещено Нюрнбергским трибуналом. Это факт. Хотя, по большому счету, сама свастика – это символ более древний, означающий добродетель, приветствие и так далее. Но нацисты его дискредитировали, и свастика стала уже не символом добродетели, а символом фашизма, нацизма, убийств, Холокоста и всего прочего, что связано с умерщвлением людей. Есть еще один термин, который коробит мое восприятие исторического трагизма всего народа – термин «транснистрия». Это румынский термин. Появился он здесь в момент оккупации нашего края именно немецко-румынскими войсками с августа 1941 по 1944 год. После проведения Ясско-Кишиневской операции время «транснистрии» здесь было окончено. Даже, скажем так, после Одесско-наступательной операции. Единственная территория Советского Союза, которая была отдана под оккупацию не Германии, – это была так называемая «транснистрия». Но это было не Приднестровье – даже географически. «Транснистрия» – это была территория, которая ограничивалась рекой Днестр, Южным Бугом и Черным морем. Расстояние от Жмеринки до Одессы составляло 350 километров. Всего территория так называемой «транснистрии» насчитывала более 40000 квадратных километров. Столица – город Одесса. Даже территориально, географически, как угодно, называть Приднестровье «транснистрией» неправильно. Как минимум неправильно. Что было здесь при «транснистрии»? Современные историки (не хочу их назвать лжеисториками, так как они будут говорить, что «у каждого своя история») называют тот период советской оккупацией Бессарабии и освобождением Румынии, территории Бессарабии от советской оккупации.
Советую всем, кто желает разобраться с термином «оккупация», посмотреть словарь Ожегова или другие источники. Естественно, под оккупацией мы понимаем некоторые действия тех или иных оккупационных сил. За время с августа 1941 по апрель 1944 года на территории так называемой «транснистрии», которую я обозначил, румынскими оккупационными войсками было создано порядка 150-180 лагерей смерти и гетто. Туда сгонялись «иные люди», как говорил «сам маршал Антонеску», кондукатор Румынии. Следующий пример: 22 октября 1941 года по приказу румынских оккупационных властей только за один день было расстреляно 25 тысяч жителей Одессы. Это был акт устрашения. Всего за время оккупационного режима на территории так называемой «транснистрии» было умерщвлено, сожжено, убито, расстреляно, растерзано 300-350 тысяч людей еврейской и иных национальностей. Прекрасно знаете про Дубоссары, где было расстреляно 20 тысяч евреев в сентябре 1941 года. Когда немецко-румынские войска государств оси получили полный разгром под Сталинградом, буквально через неделю, 4 февраля, Антонеску издает приказ, указ, распоряжение, не важно, под названием «1111» о вывозе всех материальных ценностей с территории «транснистрии», оккупированной Буковины, соответственно, Бессарабии. За короткий период времени было вывезено все, снимались даже дверные ручки, рельсы, техника, все оборудование. Просто шло разграбление территории. Всё это вывозилось в соседнюю Румынию. У крестьян забирали средства обработки земли, чтобы весной не было посевных работ. Они не сомневались, что советские войска освободят эту территорию, как и случилось в конечном итоге, и делали все, чтобы урожай не достался Красной армии. Конечно, народ был поставлен в условия ужасного голода и отсутствия элементарных средств к существованию.
Лично для меня термин «транснистрия» трансформировался из понятия «территория за Днестром» в термин, за которым стоят голод, разруха, убийство, кровь, умерщвление людей, Холокост. Если мы посмотрим, как конкретно к этому относится Израиль, где есть музей Холокоста, то «транснистрия» там приравнена к Холокосту. По большому счету, они не отделяют понятие Холокост от «транснистрии». Когда нас называют «транснистрией», лично для меня как гражданина Приднестровья, интернационалиста это глубоко оскорбительно. Понимаете? Называют ли нас специально, умышленно оккупационным термином либо по незнанию. Такое тоже я вполне допускаю. Хотя, еще раз говорю, географически, мы имеем к «транснистрии» крайне отдаленное отношение.
Термин «транснистрия» дискредитировал себя кровью и убийством, кровавым диктатором Антонеску, который по уши в крови невинных людей, детей, женщин, стариков, это факт. Пора поставить точку и приравнять термин «транснистрия» к символам фашизма и нацизма с вытекающими отсюда правовыми последствиями."