Установлен подозреваемый в крупном пожаре, который произошёл 1 сентября на окраине Слободзеи, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.
Напомним, что огонь возник около двух часов пополудни на несанкционированной свалке, которая находилась более чем в 700 метрах от городской черты. Из-за сильного ветра пламя достигло домов на окраине города за 7 минут. Огнём были серьёзно повреждены три дома, уничтожены хозяйственные постройки, 13 ульев с пчёлами, погибли десятки кур, кроликов и уток.
Тушение продолжалось больше 10 часов. С огнём боролись 5 пожарных расчётов, по тревоге было поднято аварийно-спасательное подразделение, которое помогало пожарным разбирать завалы, на тушение ушло 63 тонны воды.
В ходе расследования был выявлен гражданин, который признался в том, что на несанкционированной свалке поджёг диван, чтобы сдать не сгоревшие детали на металлолом. С поджигателем разберётся следствие.