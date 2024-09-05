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Установлен подозреваемый в крупном пожаре в Слободзее

Установлен подозреваемый в крупном пожаре в Слободзее
фото: пресс-центр МВД ПМР

Установлен подозреваемый в крупном пожаре, который произошёл 1 сентября на окраине Слободзеи, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.

Напомним, что огонь возник около двух часов пополудни на несанкционированной свалке, которая находилась более чем в 700 метрах от городской черты. Из-за сильного ветра пламя достигло домов на окраине города за 7 минут. Огнём были серьёзно повреждены три дома, уничтожены хозяйственные постройки, 13 ульев с пчёлами, погибли десятки кур, кроликов и уток.

Тушение продолжалось больше 10 часов. С огнём боролись 5 пожарных расчётов, по тревоге было поднято аварийно-спасательное подразделение, которое помогало пожарным разбирать завалы, на тушение ушло 63 тонны воды.

В ходе расследования был выявлен гражданин, который признался в том, что на несанкционированной свалке поджёг диван, чтобы сдать не сгоревшие детали на металлолом. С поджигателем разберётся следствие.


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