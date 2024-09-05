Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала список возможных мест открытия избирательных участков для жителей Приднестровья на выборах президента Молдовы и республиканском конституционном референдуме.
При этом количество пунктов для голосования может существенно снизиться. В этом году планируется открыть 31 пункт вместо 41, который был открыт на прошлых, досрочных парламентских выборах в Молдове, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
В ЦИК уточнили, что Кодексом о выборах предусмотрено, что при открытии участков комиссия учитывает данные Государственного реестра избирателей, динамику участия избирателей в трех последних выборах, а также информацию или предложения органов, ответственных за политику реинтеграции и безопасности.
«При разработке предложений будут учитываться административно-территориальное устройство, особенности подъездных дорог и каналов связи, а также обеспечение доступа избирателей к избирательному процессу и соответствующим избирательным органам», отметили в Центризбиркоме.
Решение об организации избирательных участков на выборах 20 октября 2024 года будет принято комиссией до 15 сентября.