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Ученые: Нанопластик способен проникать в мозг

Ученые: Нанопластик способен проникать в мозг

фото: Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Италии и Финляндии доказала, что нанопластик способен попадать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Исследование опубликовано в научном журнале Nano Today, сообщает gazeta.ru

ГЭБ состоит из плотного слоя эндотелиальных клеток, окруженных астроцитами и перицитами, которые ограничивают прохождение различных молекул и веществ из крови в мозг.

Команда использовала новый подход, внедрив в нанопластик редкоземельный металл гадолиний, что позволило точно отслеживать и количественно оценивать его перемещение и трансформацию в организме человека.

Исследователи обнаружили, что при контакте с человеческой плазмой нанопластик быстро притягивает различные биомолекулы, немедленно образуя «биологическую корону», которая влияет на их поведение и взаимодействие с клетками.

Эксперимент показал, что наночастицы полистирола и поливинилхлорида (ПВХ) преодолевают ГЭБ, причем ПВХ демонстрирует более высокую скорость проникновения. Однако наличие «биологической короны» значительно снизило количество попадающего в мозг нанопластика.

По словам исследователей, проникновение нанопластика через ГЭБ подчеркивает необходимость дальнейших исследований его потенциальной нейротоксичности и долгосрочных последствий для здоровья человека.

Ранее ученые выяснили, что одноразовый пластик повышает рик развития болезни Паркинсона.
  • Сегодня, 12:42
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