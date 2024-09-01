Украине рассматривают новый законопроект, который может существенно повлиять на жизнь граждан, имеющих задолженности по коммунальным платежам. Согласно предложению, все граждане, желающие зарегистрировать новый автомобиль в сервисных центрах МВД, будут проходить проверку на наличие долгов в Едином реестре должников. В случае выявления задолженности, покупателю будет отказано в регистрации транспортного средства, передаёт edinaya-odessa
Авторы инициативы утверждают, что внедрение подобных мер станет эффективным стимулом для украинцев, чтобы они начали погашать свои долги по коммуналке. Хотя данный законопроект еще не принят парламентом, Министерство финансов уже настоятельно рекомендует его одобрение. В случае принятия закона, это станет одним из первых шагов по усилению механизма борьбы с неплательщиками и улучшению финансового состояния коммунальных предприятий.
Такая инициатива вызывает активные обсуждения среди общества, так как она затруднит для части граждан приобретение личного автотранспорта и может оказать влияние на автомобильный рынок страны.