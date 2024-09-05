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Латвия будет конфисковывать автомобили, зарегистрированные в Белоруссии

Латвия будет конфисковывать автомобили, зарегистрированные в Белоруссии
фото: Lāsma Artmane / unsplash.com

В Латвии начнут конфисковывать зарегистрированные в Белоруссии легковые автомобили. Соответствующие поправки приняты в Сейме республики, передаёт eadaily.com

Согласно законопроекту, авто нужно либо зарегистрировать в Латвии, либо вывезти из страны до 31 октября.

Напомним, власти Латвии на протяжении последних нескольких лет проводят недружественную политику в отношении Белоруссии.

С 16 июля запрещено движение лиц с зарегистрированными в Беларуси легковыми автомобилями в Европейский союз через пункты пропуска Латвия — Беларусь и Латвия — Россия.


  • Вчера, 14:19
  • DTV
  • Просмотров: 72
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