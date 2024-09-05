Исследователи из Техасского университета в Остине обнаружили антитело SC27, которое способно нейтрализовать все известные варианты вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, а также родственные коронавирусы, поражающие животных.
Это открытие может стать ключом к созданию универсальных методов лечения и профилактики COVID-19. Об этом сообщает nv.ua
Антитело SC27 связывается со спайковым белком вируса, который необходим для проникновения в клетки организма. Блокируя этот белок, SC27 предотвращает заражение. Важно, что это антитело распознает различные версии спайкового белка, что делает его эффективным против множества вариантов вируса, включая новые мутации.
Исследование было проведено на базе технологии Ig-Seq, которая позволяет детально изучать иммунный ответ на инфекцию и вакцинацию. Этот метод, сочетающий секвенирование ДНК и протеомику, помог выделить и расшифровать молекулярную структуру SC27, что открывает путь для его масштабного производства.
По словам Джейсона Лавиндера, одного из руководителей исследования, открытие SC27 является важным шагом в защите населения от нынешних и будущих вариантов COVID-19. Команда исследователей также отметила, что гибридный иммунитет, представляющий собой сочетание перенесенной инфекции и вакцинации, обеспечивает наиболее надежную защиту.