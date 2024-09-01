Фото: ИА "Новости Приднестровья"
Защитить права работников, поддержать бизнес и обеспечить гармоничное развитие экономики – одни из приоритетных задач Правительства. В рамках этой работы на протяжении ряда лет высший орган исполнительной власти заключает трёхстороннее соглашение с Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников аграриев и предпринимателей Приднестровья. Вновь подписанное Генеральное соглашение действует в период 2023 – 2025 годов. Для обеспечения прозрачности и контроля выполнения Плана мероприятий высший орган исполнительной власти отчитывается о проделанной работе раз в полгода, пишет
пресс-служба Правительства.
Документ, в котором отражены основные результаты деятельности за первое полугодие 2024 года, подготовило Министерство по социальной защите и труду. Отчет внушительный по объему, по каждому из блоков предоставлена подробная информация.
Одним из ключевых разделов плана является экономическая политика. В рамках которой особое внимание уделяется стимулированию роста бизнеса и поддержке отечественных производителей. Акцент в отчете сделан на проделанную работу в рамках совершенствования законодательства, среди ключевых стоит отметить внесение изменений в Госпрограммы развития агропромышленного комплекса. Данные меры позволили продолжить выплату дотаций производителям коровьего молока собственного производства, которое было направлено на промышленную переработку в местные перерабатывающие предприятия. На эти цели было выделено 10,8 миллионов рублей. Еще 380 тысяч рублей были направлены на субсидии по приобретению 38 племенных коров. Заключено 16 кредитных договоров, на общую сумму 7,7 миллионов рублей.
Также были реализованы мероприятия, направленные на развитие предпринимательства, включая обучающие семинары и фестивали, что способствовало росту занятости и расширению услуг для населения. Продолжалась работа по переводу государственных услуг в электронный формат через «Портал государственных услуг ПМР».
В рамках поддержания уровня доходов, заработной платы и уровня жизни населения основное внимание было уделено повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. В текущем году (с 1 февраля 2024 года) она выросла на 25% для работников в сфере образования, социального обслуживания и других. Также была обеспечена регулярная индексация минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с учетом изменения потребительских цен.
Для улучшения условий труда и поддержку ключевых секторов экономики и социальной сферы, были приняты постановления и приказы, направленные на уточнение условий материального поощрения и установление надбавок для различных категорий работников.
Положительные изменения фиксируются в рамках социальной защиты, социальных гарантий, социального страхования и охраны здоровья. С 1 февраля были увеличены на 10% минимальные размеры пенсий и расчетный уровень минимальной заработной платы, а также установлена дополнительная сумма в размере 8 рублей за каждый год стажа, превышающий минимально требуемый для назначения пенсии. Также в текущем году был введен новый порядок назначения и выплаты гарантированных пособий по материнству для членов Палаты адвокатов, включая единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до двух лет.
Была продолжена реализация программы бесплатной медицинской помощи, улучшено оснащение лечебных учреждений, приобретены путевки на санаторно-курортное лечение и детское оздоровление.
Так, за счет средств Единого государственного фонда социального страхования в первом полугодии 2024 года оздоровилось 483 ребенка и 320 взрослых. На эти цели было выделено 3,3 миллиона рублей. Из республиканского бюджета выделили 6,1 миллион рублей на обеспечение оздоровления граждан, которые имеют право получения бесплатной путевки, таковых в 2024 году было 573 человека.
Следующий раздел – развитие рынка труда и содействия занятости населения. В этом направлении была продолжена реализация программ, направленных на расширение возможности трудоустройства граждан, испытывающих сложности в поиске работы. Велась постоянная работа по информированию таких приднестровцев о ситуации на рынке труда и уровне занятости.
Для обеспечения подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с потребностями экономики республики на предприятиях легкой промышленности продолжалась работа по практико-ориентированному (дуальному) обучению. В данной подготовке кадров участвуют 7 организаций среднего профессионального образования. Реализуются образовательные программы по таким направлениям, как монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, поварское дело, агрономия, мехатроника в сельском хозяйстве, агромелиорация, эксплуатация транспортного электрооборудования, автоматизированные системы ЖКХ, швейное оборудование, портной, конструирование и моделирование изделий легкой промышленности, а также станочник и ремонт промышленного оборудования. Среди профессиональных программ также предлагаются специальности для машинистов насосных установок, сборщиков обуви, швей и электромонтеров.
Также стоит отметить, что в рамках госзаказа на подготовку кадров на 2024-2025 учебный год были включены 55 бюджетных мест на такие специальности как: агромелиорация, мехатроника в отрасли сельского хозяйства, агрономия.
В феврале 2024 года в ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им М.В. Фрунзе» была открыта лаборатория по пилотированию беспилотных летательных аппаратов, а также запущен учебный курс «Основы использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве».
В процессе исполнения мероприятий в области защиты трудовых прав, охраны труда, промышленной и экологической безопасности, в отчетном периоде соблюдались требования по охране труда, профилактике производственного травматизма и утилизации ртутьсодержащих ламп.
В рамках программы экологических фондов проведены работы по ликвидации стихийных свалок. Улучшались условия труда и санитарные условия для работников, осуществлялись профилактические мероприятия для предотвращения травматизма и заболеваний. Работникам, занятым в условиях опасных или вредных для здоровья, предоставлялись специальные средства защиты.
В рамках работы по развитию социального партнерства был проведен ряд согласований проектов нормативных актов с профсоюзами и работодателями, организован обмен информацией и материалами для выполнения обязательств и многое другое.