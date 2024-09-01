В Молдове в 2023 году количество транспортных средств составило чуть более 1,2 миллиона, тогда как в этом году зарегистрировано почти 1,3 миллиона, сообщает point.md ссылаясь на agora.md
По данным АГУ РМ, из общего количества транспортных средств более 817 тысяч составляют автомобили. В прошлом году в Республике Молдова было 782 тысячи автомобилей.
Больше всего транспортных средств зарегистрировано в муниципии Кишинев – более 367 тысяч. Из них почти 264 тысячи — автомобили. На второй позиции находится муниципалитет Бельцы, где зарегистрировано около 55 тысяч транспортных средств, количество автомобилей – 36 тысяч.
В то же время в АТО Гагаузия имеется 55 тысяч транспортных средств, из них около 33 тысяч – легковые автомобили.
В ведомстве отмечают, что в этом году по всей стране зарегистрировано на 99 автобусов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, количество мотоциклов выросло на четыре тысячи по сравнению с 2023 годом.