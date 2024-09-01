YouTube представил новую функцию родительского контроля. Благодаря ей родители смогут подключаться к аккаунту подростка.
Так, родители смогут получать информацию о количестве подписок, загрузок видео и Shorts, а также комментариев, оставленных подростком. Им придет уведомление на почту, когда ребенок будет загружать видео или начнет прямую трансляцию, пишет sostav.ru.
При этом родители не будут влиять на рекомендации, так как в компании «уважают автономию подростков».
В сервисе подчеркнули, что новая функция позволит информировать родителей об активности их детей на канале, чтобы помогать создавать контент, поддерживать и давать советы.
Напомним, еще в 2019 году сервис внес значительные изменения в ПО, которые должны повысить качество именно детского контента. Позднее YouTube запустил проект YouTube Kids, который включает только проверенный детский контент. С 2021 года на сервисе работали тестовые аккаунты с родительским контролем для детей младшего возраста.