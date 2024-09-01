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В YouTube добавили функцию родительского контроля

В YouTube добавили функцию родительского контроля
Фото: открытые источники

YouTube представил новую функцию родительского контроля. Благодаря ей родители смогут подключаться к аккаунту подростка.

Так, родители смогут получать информацию о количестве подписок, загрузок видео и Shorts, а также комментариев, оставленных подростком. Им придет уведомление на почту, когда ребенок будет загружать видео или начнет прямую трансляцию, пишет sostav.ru.

При этом родители не будут влиять на рекомендации, так как в компании «уважают автономию подростков».

В сервисе подчеркнули, что новая функция позволит информировать родителей об активности их детей на канале, чтобы помогать создавать контент, поддерживать и давать советы.

Напомним, еще в 2019 году сервис внес значительные изменения в ПО, которые должны повысить качество именно детского контента. Позднее YouTube запустил проект YouTube Kids, который включает только проверенный детский контент. С 2021 года на сервисе работали тестовые аккаунты с родительским контролем для детей младшего возраста.

  • Вчера, 12:02
  • DTV
  • Просмотров: 83
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