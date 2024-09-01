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Сотрудники уголовного розыска задержали закладчицу

Сотрудники уголовного розыска задержали закладчицу
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Тираспольчанке 40 лет, она пояснила, что на протяжении нескольких недель «работала» закладчицей в Октябрьском микрорайоне столицы. На момент задержания (вечером 5 сентября) при ней были обнаружены три свёртка, выполненные из изоленты. В ходе опроса выяснилось, что ещё два в этот день женщина успела разложить. Их оперативники изъяли, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Предположительно, внутри свёртков синтетический наркотик «соль». Сейчас изъятое направлено на экспертизу. Женщина находится под стражей. Ей грозит реальный срок лишения свободы.
  • Вчера, 12:07
  • DTV
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