Dnestr.TV

 
0

Все молдавские банки прекратили сотрудничество с российской системой денежных переводов «Золотая Корона»

Все молдавские банки прекратили сотрудничество с российской системой денежных переводов «Золотая Корона»
Источник фото: plusworld.ru

Это был последний сервис, позволяющий осуществлять прямые денежные переводы между Россией и Молдовой. Решение о приостановке было принято в связи с санкциями, введенными США против российских компаний, в том числе против компании «Центр финансовых технологий», разработчика системы «Золотая Корона», передает bloknot-moldova.ru ссылаясь на realitatea.md

В результате этих санкций и других международных мер возможности денежных переводов между двумя странами стали крайне ограниченными.

Такие системы переводов, как «Юнистрим» и «Контакт», ушли с российского рынка, оставив гражданам лишь несколько альтернатив. Переводы через систему SWIFT возможны, но с жесткими ограничениями и высокими комиссиями, а использование криптовалют становится сложным решением для пользователей в России и Молдове.

В Приднестровье система денежных переводов «Юнистрим» продолжает работать через местные банки, предоставляя решение с ограничениями для желающих отправить деньги из России. Напряженный геополитический контекст и международные санкции сокращают и усложняют варианты денежных переводов для граждан, пишет издание. 
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна