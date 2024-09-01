Это был последний сервис, позволяющий осуществлять прямые денежные переводы между Россией и Молдовой. Решение о приостановке было принято в связи с санкциями, введенными США против российских компаний, в том числе против компании «Центр финансовых технологий», разработчика системы «Золотая Корона», передает bloknot-moldova.ru ссылаясь на realitatea.md
В результате этих санкций и других международных мер возможности денежных переводов между двумя странами стали крайне ограниченными.
Такие системы переводов, как «Юнистрим» и «Контакт», ушли с российского рынка, оставив гражданам лишь несколько альтернатив. Переводы через систему SWIFT возможны, но с жесткими ограничениями и высокими комиссиями, а использование криптовалют становится сложным решением для пользователей в России и Молдове.
В Приднестровье система денежных переводов «Юнистрим» продолжает работать через местные банки, предоставляя решение с ограничениями для желающих отправить деньги из России. Напряженный геополитический контекст и международные санкции сокращают и усложняют варианты денежных переводов для граждан, пишет издание.