В милицию, начиная с обеденного времени 6 сентября, поступило больше 20 сообщений от пенсионеров, которым звонили от имени родственников и слёзно просили денег. Схема старая – попал/попала в ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Пожилые люди проявляют бдительность, прекращают разговор.
Милиция обращается к гражданам с призывом ещё раз поговорить с родными и близкими, которые могут стать жертвами мошенников: расскажите, как работает схема и что надо делать.
Замечено, когда начинается массированный обзвон, значит, в городе или районе нашли курьера. Напоминаем тем, кто решил заработать, в том числе и таксистам: как только вы принимаете заказ вынуть деньги и совершить банковский перевод или оставить сумку в безлюдном месте, не имея конкретного адресата, вы становитесь участником мошеннической схемы.
Наказание за подобные действия – до 12 лет лишения свободы.