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В Тирасполе активизировались телефонные мошенники

В Тирасполе активизировались телефонные мошенники
Источник изображения: sfedu.ru

В милицию, начиная с обеденного времени 6 сентября, поступило больше 20 сообщений от пенсионеров, которым звонили от имени родственников и слёзно просили денег. Схема старая – попал/попала в ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пожилые люди проявляют бдительность, прекращают разговор.

Милиция обращается к гражданам с призывом ещё раз поговорить с родными и близкими, которые могут стать жертвами мошенников: расскажите, как работает схема и что надо делать.

Замечено, когда начинается массированный обзвон, значит, в городе или районе нашли курьера. Напоминаем тем, кто решил заработать, в том числе и таксистам: как только вы принимаете заказ вынуть деньги и совершить банковский перевод или оставить сумку в безлюдном месте, не имея конкретного адресата, вы становитесь участником мошеннической схемы.

Наказание за подобные действия – до 12 лет лишения свободы.
  • Сегодня, 10:10
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