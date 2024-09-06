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На западе Польши обнаружили радиоактивные отходы

На западе Польши обнаружили радиоактивные отходы
Фото: Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские города Седлец Великопольского воеводства в Польше обнаружили радиоактивные отходы. Об этом сообщило местное издание RMF24, пишет gazeta.ru.

Отходы были обнаружены на территории частного домовладения. Всего правоохранители обнаружили более 50 источников радиации.

«Утром наши службы получили информацию об опасных материалах в одноквартирном доме в Седлеце. На месте работают полиция и пожарная команда», — говорится в сообщении.

Движение в данном районе города временно перекрыли. К работам по устранению радиоактивных отходов приступили экологические бригады.

  • Сегодня, 10:12
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