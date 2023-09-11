Тираспольская прокуратура напоминает, что законом установлена административная ответственность за распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, потребление наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов или иных одурманивающих веществ в общественных местах.
Как сообщает newspmr.com, согласно статистике, в прошлом году только в столице 3 428 человек было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.20 КоАП ПМР «Распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, либо потребление наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов или иных одурманивающих веществ в общественных местах». В 2022 году данный показатель составлял 4 288 правонарушений.
«Незначительное уменьшение выявленных правонарушений в этой сфере не свидетельствует о кардинальном изменении положения дел в части соблюдения гражданами антиалкогольного законодательства, число случаев привлечения к административной ответственности за подобные нарушения продолжает оставаться на высоком уровне», - обращают внимание органы прокуратуры.
Зачастую граждане полагают, отмечает прокуратура, что запрет касается лишь алкогольных и спиртосодержащих напитков, но не пива. Между тем пиво и напитки, изготавливаемые на его основе (с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции), также запрещено распивать в общественных местах. Исключение из этого запрета: распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на стадионах из бумажной и (или) иной пластиковой тары, реализуемых непосредственно на стадионах при проведении международных спортивных соревнований.
Перечень общественных мест также определен законодателем. К ним относятся: улицы, площади, транспортные средства общего пользования, организации торговли и общественного питания, аэропорты, вокзалы, парки, залы зрелищных мероприятий, жилые микрорайоны, подъезды и другие места общения (нахождения) людей, в которых удовлетворяются их различные жизненные потребности и которые свободны для доступа граждан. К общественным местам приравнены и иные места (нахождения) людей, в которых удовлетворяются их различные жизненные потребности и которые свободны для доступа граждан (например, помещения общего пользования общежитий, территории садовых товариществ, лес и др.).
«Некоторые граждане полагают, что привлечение их к административной ответственности возможно лишь при условии, когда они были замечены непосредственно в момент распития алкогольных напитков в общественных местах, что является неверным суждением», - разъясняют органы прокуратуры.
Для привлечения к ответственности правоохранителям достаточно самого факта распития пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольных и спиртосодержащих напитков в общественном месте, причем не только тогда, когда эти напитки или их части уже выпиты, но и тогда, когда напитки только подготовлены к употреблению. Например, открыта бутылка пива либо спиртосодержащий напиток разлит в стаканы.
Мера административной ответственности: - распитие пива в общественных местах – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 РУ МЗП (1 РУ МЗП в 2024 году – 18,4 руб.); - распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков в общественных местах – наложение административного штрафа в размере от 10 до 15 РУ МЗП - распитие пива, алкогольных и спиртосодержащих напитков, совершенные повторно – наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 РУ МЗП либо обязательные работы до 50 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.
Прокуратура акцентирует внимание, что за повторное совершение правонарушения гражданин рискует оказаться центре вытрезвления граждан, или так называемый в народе «вытрезвитель», на срок до 48 часов до рассмотрения протокола об административном правонарушении начальником органа внутренних дела либо его заместителем.
«Не редки случаи, когда гражданин, даже находясь в легкой степени алкогольного опьянения, в ясном сознании, доступный к коммуникации, ориентирующийся в пространстве и на местности, вежливо ведущий диалог с сотрудниками милиции, доставляется в центр вытрезвления граждан на вытрезвление до утра, т.к. ранее данный гражданин уже привлекался за распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков в общественном месте», - отметили в органах прокуратуры.
Прокуратура настаивает: гражданам следует учитывать изложенные требования действующего законодательства, устанавливающего запрет на распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, потребление наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов или иных одурманивающих веществ в общественных местах
«При этом установленные ограничения нельзя воспринимать как ограничение свободы. Запреты на алкогольные напитки и потребление наркотических средств, психотропных веществ и иных одурманивающих веществ в общественных местах способствуют формированию культуры уважения к окружающим и соблюдению общественных норм, к чему стремятся все развитые страны, и Приднестровская Молдавская Республика не исключение», - подытоживают органы прокуратуры.