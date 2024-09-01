С 1 октября в Приднестровье изменится способ доставки пенсий: они будут зачисляться пенсионерам на банковские счета. Тем, у кого банковского счёта ещё нет, необходимо открыть его в любом из приднестровских банков, передает novostipmr.com.
«В августе все пенсионеры получили уведомления о нововведениях, где всё подробно расписано, указаны номера телефонов, по которым пенсионеры могут позвонить и узнать дополнительную информацию. Если кто-то из пенсионеров не успеет до 1 октября открыть счёт, мы будем помогать и оперативно решать вопросы, чтобы все пенсионеры вовремя получили деньги», - подчеркнули специалисты Единого госфонда соцстрахования ПМР.
На сегодняшний день на учёте в центрах соцстрахования республики – свыше 96 тысяч получателей пенсии. При этом уже 67% из них пользуются услугами банков. Изменения коснутся более 12 тысяч пенсионеров по всей республике, кому пенсию до сих пор приносят на дом.
«Пенсионер с паспортом, с пенсионным удостоверением идёт в отделение банка, открывает счёт. Там ему дают бланк, он пишет заявление в Центр социального страхования с указанием ФИО и номера счёта. Банк сам передаёт эти заявления в Центры соцстрахования. Кто не хочет заполнять заявление, может самостоятельно прийти в Центр соцстрахования по месту жительства и предоставить номер счёта. Пенсия будет перечисляться на счета пенсионеров, и они смогут получать деньги либо в банке, либо оформят карту и будут самостоятельно снимать с карты», - рассказали в Едином госфонде соцстрахования ПМР.
Это новшество будет необязательным для пожилых людей, достигших 70-летия, а также пенсионеров с I и II группой инвалидности. По-прежнему через доставщика денег на дом смогут получать пенсию и жители тех населённых пунктов, где нет отделений банка и почты. Но при желании и эта категория граждан может получать пенсию через банк.
Следует отметить, что пенсии на банковские счета пенсионеров зачисляются в первых числах месяца, как правило, это происходит в первый рабочий день. Через доставщика пенсионеры получают деньги по графику, на протяжении месяца, начиная с первых чисел и до 25-го числа.
Напомним, что изменения вводятся в связи с принятием Закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР "О государственном обеспечении граждан в ПМР"».