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В Бендерах пройдут тренировки по эвакуации из учебных заведений
Источник изображения: studfile.net
С начала следующей недели в городских организациях образования пройдут учебные тренировки по эвакуации из зданий.
Как сообщает телеграмм-канал «Бендеры Инфо», цель – выработка навыков проведения экстренной эвакуации из зданий и сооружений при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Подобные мероприятия проводятся дважды в год с целью привить дошколятам, школьникам, кружковцам и студентам практические навыки действий в экстремальной ситуации.
- Сегодня, 09:46
- DTV
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