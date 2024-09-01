Путешественники должны заполнить онлайн-заявку, предоставить личные данные, ответить на вопросы службы безопасности и заплатить сбор.
Начиная с 2025 года туристов, путешествующих в ЕС, ждут новые правила.
Флора, британка и мать двоих маленьких детей, относится к числу тех, кого затронут эти изменения, пишет bloknot-moldova.ru ссылаясь на euronews.
- Путешествовать с детьми и так непросто, а теперь нам придется заниматься еще и дополнительной бумажной волокитой, - говорит Флора.
Она и ее партнер Александр, который в настоящее время находится в отпуске в Великобритании, расстроены новыми требованиями. Они считают, что это усложняет планы путешествий.
- Я была ярым сторонником того, чтобы остаться в ЕС. Так что это просто еще одно слегка разочаровывающее препятствие, с которым нам всем приходится сталкиваться, чтобы почувствовать, что мы могли свободно остаться частью Европы. Но это реальность того, что произошло при голосовании по Brexit в 2016 году, я полагаю.
Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) - это новая система, в которой придется ориентироваться путешественникам из стран, не входящих в ЕС. Это требование стало частью усилий ЕС по повышению безопасности на границах.
ETIAS требует от путешественников заполнения онлайн-заявки, предоставления личных данных, ответов на вопросы безопасности и уплаты сбора в размере 7 евро. Разрешение будет привязано к паспорту путешественника и будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта.
Согласно новым правилам ETIAS, путешественники из стран, не входящих в ЕС, должны будут подавать заявление перед посещением Шенгенской зоны, в которую входит большинство стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Большинство путешественников из-за пределов ЕС должно будет соблюдать правила ETIAS, но есть и исключения. Для детей до 18 лет и взрослых старше 70 лет сбор будет отменен, хотя им все равно придется подавать заявление на получение разрешения.
Кроме того, на начальной стадии введения ETIAS будет действовать льготный период продолжительностью не менее шести месяцев. Это даст путешественникам время привыкнуть к новой системе, но во избежание сбоев в поездках рекомендуется подавать заявку заранее.