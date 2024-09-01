Начиная с 7 сентября, значительно возрастут штрафы для водителей, севших за руль в пьяном виде или без прав. Так, если водитель будет обнаружен в состоянии сильного опьянения, ему грозит штраф в размере до 125 тысяч леев или даже лишение свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением права управления транспортными средствами. А отказ от освидетельствования на алкоголь или освидетельствование на наркотики, а также уклонение от медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения наказываются штрафом в размере до 150 тысяч леев или лишением свободы на срок от 1 до 4 лет, в обоих случаях с лишением права управления транспортным средством, сообщает IPN.
Новые законодательные положения также касаются уровня алкоголя в крови. В частности, повышаются предельные концентрации алкоголя в крови для алкогольного опьянения. Так, минимальный уровень алкогольного опьянения составит от 0,3 г/л до 0,7 г/л в крови или от 0,15 мг/л до 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе. До сих пор эти значения составляли от 0,3 г/л до 0,5 г/л в крови или от 0,15 мг/л до 0,30 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Состоянием опьянения в тяжелой степени будет считаться превышение концентрации алкоголя в крови 0,7 г/л или 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе. До 7 сентября тяжелой степенью считалось, если концентрация алкоголя превышала 0,5 г/л в крови или 0,30 мг/л в выдыхаемом воздухе.
В то же время ужесточается юридическая ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если у водителя концентрация алкоголя в крови превышает 0,3 г/литр или концентрация паров алкоголя превышает 0,15 мг/литр, он будет оштрафован на сумму от 35 000 до 50 000 леев или подвергнут административному аресту на срок от 10 до 15 суток, в обоих случаях с лишением права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 3 лет.
А сознательная передача управления транспортным средством пьяному водителю будет наказываться штрафом в размере от 35 000 до 50 000 леев или арестом за правонарушение на срок от 10 до 15 суток, в обоих случаях с лишением права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Если концентрация алкоголя в крови превышает 0,7 г/л или паров алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,35 мг/л, или если водитель находится в состоянии опьянения, вызванного наркотическими веществами, в этом случае ему грозит штраф в размере от 75 000 до 125 000 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет, в обоих случаях с лишением права управлять транспортным средством.
Сознательная передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если это действие привело к аварии, наказывается штрафом в размере от 75 000 до 125 000 леев или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет, в обоих случаях с лишением права управления транспортным средством.
Употребление алкоголя или наркотических веществ водителем, попавшим в ДТП, будет наказываться штрафом в размере от 100 000 до 150 000 леев или лишением свободы на срок от 1 до 4 лет, в обоих случаях с лишением права управления транспортным средством. Если данное лицо не имеет водительского удостоверения или лишено права управления транспортным средством, оно наказывается штрафом в размере от 125 000 до 150 000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.