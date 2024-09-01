Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены Юмористические рассказы, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра".
Несравненная
К певице Софии Ротару я отношусь сдержанно! Это не означает, что меня кто-то сдерживает, когда я к ней не отношусь! Просто я перестал ходить на ее концерты! За рубежом нам достаточно концертов устраивают, и не только артисты! А тут афиша – София прилетает и даже мимо нашего города не пролетает! На гастроли! То есть поддает газ в своей роли, с сакраментальной программой «Люби меня!» И хотя я долго разбирался, к кому она обращается, разобраться не смог, ибо если она всех просит, это чересчур, если меня одного – разврат, потому как – я уже люблю, поздно спохватилась, красавица! Словом, слов не оказалось, ибо всё только казалось! Но так как мы с женой ходили на концерты, как на праздник, то, несмотря на душещипательные призывы певицы, мы все же решили поглядеть, кого соблазнит Ротару! Кто ее любить должен! Ведущий, импозантный, широкий, в усах, в профиль похожий на третьего секретаря горкома профсоюзов, любил, очевидно, Софочку еще до представления, так как обрушил на зрителя всю мощь своего нерастраченного чувства! Кивая, в сторону певицы, он то и дело восклицал, как в сказке про старика Хоттабыча: – О, прекрасная и несравненная София! Самая красивая, обаятельная, состоятельная и вообще - самая, самая, пресамая! У тебя изумительный голос, очаровательная улыбка, прекрасный поворот головы, стройные ножки, ты – настоящая звезда нашей и ненашей эстрады! Конечно, после подобных слов просто уже стыдно жить! Всем нам, естественно. Но певица, очевидно, к ним настолько привыкла, что ей было стыдно без подобных аллегорий даже переживать! Хотя и пыталась оправдать неуемный восторг или оправдаться, доказывая свою прелесть грохочущим, усиленным микрофонами, голосом радости и всеобщего признания! А в перерывах между оглушительным писком, рёвом, визгом, третий секретарь возвращал зрителей к своим пристрастиям: – Королева эстрады! Лучшая из лучших! Красивейшая из красивых! Звезда шоу и Вселенной! Принцесса песни! – Очевидно, он все-таки решил оправдать название афиши, приобщив всех к такой любви, от которой трудно отлюбиться! Конечно, в благодарность София могла бы представить своего пиарщика, оратора, усатого и импозантного, но, вероятно, испугалась, что он представится, а потому ограничилась лишь ораторией, хотя свою несравненную сестру Аурику, тоже звезду небесной величины, она продемонстрировала зрителям посредством блеска своих жгучих всплесков и довесков! Грохот стоял неимоверный! В целях собственной безопасности слушатели вставляли в ушные раковины вату, ибо музыканты на протяжении всего действа выстраивали не только звук, но и почитателей певицы! В порталах огромного зала разбивалась неустойчивая тишина зычным голосом королевы всех королей, призывающей всеми фибрами и связками: «Люби меня! Люби меня! Люби меня!» Под восторженные восклицания неумолкающего акына- даже не старика Хоттабыча: – Вы замечательны! Вы восхитительны! Я вас люблю! Спасибо, что вы есть!- Сногсшибательный культ вредил культуре, рождая культяшки дури! Зрители плотнее затыкали уши! Ведущий всё активней исполнял свою арию. Возникало ощущение, что певица работает по ускоренной программе под опостылевший в прошлом лозунг: «Пятилетку за три!» Сейчас затирали преимущественно пятидесятилетних зрителей- основной контингент поддержки несравненной для непроходящей и вечной любви! Существует множество способов выбивать аплодисменты из ладошек пришибленных мельпоменовцев! То есть любителей жаренного искусства, когда их искусственно нажаривают! Визави Ротару владел всеми приемами мастерства! -Вы придаете залу заряд бодрости, – орал он в микрофон. – И этот заряд вам возвращают с любовью, красивая вы наша, София! – И непонятно было, то ли усатый юродствует, то ли потворствует несравненной! Правда, некоторые слова некоторых песен все же долетали до зрителя, он их еще помнил по прежним выступлениям артистки, поэтому ему ничего не стоило создать в своем воображении всю мелодию, игнорируя сногсшибательный грохот! Некоторые даже пытались подпевать. Можно петь дифирамбы, а можно и нечто удобоваримое! Со сцены звучало двойное действо! На два голоса, хотя явно преобладал речитатив! То и дело прерываясь горячими признаниями певицы: -Я вас люблю, дорогие мои зрители! Не знаю, что бы я делала без вас! Приходите ко мне еще! Приходите всегда! Я отдам вам свою любовь взамен вашей.- Любовь торжествовала во всем театрализированном пространстве- сверху донизу, сбоку и вокруг! И тут же звезда поворачивалась к своим партнерам по сцене: хлопчикам и девчатам, произнося что-то ошеломительное и грозное! Но и эти звуки заглушались грохотом всепроникающей музыки, напоминая зрителям о суровых и непреклонных нравах чародеев от искусства на их бывшей родине-матери! Королеве эстрады явно не хватало света! Очевидно, черная дыра зала поглощала любовь ее поклонников, которую необходимо было компенсировать признанием ее хроников! Ее усатого клоунмэна. А может, программа была рассчитана на то, чтобы ведущий любил только Софию, а тот решил приобщить к любви и зрителей? В перерыве, отдыхая от шума оркестра и гула певицы, мой знакомый, вытаскивая вату из ушей, сказал: – А чего удивляться шуму-то? Ротару состоит из двух слов: рот и ару! Вот она и оправдывает свою суть, – Фу!– поморщился я. – Как некрасиво! – Ну! – воскликнул он. – Было бы красиво, мы бы уши не затыкали! После концерта мы с женой шли домой, молча! Я решил нарушить молчание! – Ты у меня тоже несравненная! – заявил я, – даже несравненней, чем Софочка. – Правда!? – воспрянула она. – Женщины всегда от комплиментов воспламеняются! – Естественно! Ты этой королеве Шантеклере сто очей вперед дашь и не заберешь. Погляди на себя в зеркало! Можно потом! Когда я на тебя гляжу в зеркало, глаза от боли закрываю, чтоб не слезились от подобной красоты! Я, конечно, не врал. Хотя жена слышала лишь то, что хотела. Как Софа на сцене! Она вдруг вздохнула и запела, со всей страстью! Очень даже приятно! - Прекрасно! Восхитительно! Великолепно! – кричал я голосом усатого имиджмейкера, или, как там его...пиардейкера, что ли. Я в этих шмейкерах до конца еще не разобрался, но орал я все равно убедительно. Жена даже, прослезившись, призналась: -Во мне проснулись новые дарования! И теперь я буду петь громко, как Ротару! – Будешь, – решительно подбодрил я. – Как соловей на рассвете, как воробушек на дороге, как орел на взлете. Она посмотрела на меня с благодарностью.И снова мелодично затянулась. Почти, как несравненная Софочка.
Часы
Когда я приехал в Германию, то решил купить себе часы, чтобы они показывали не только правильное время, но и новое. Покупка любого предмета требует тщательного анализа. Я проанализировал многие виды хронометров, желая приобрести по старой привычке механические наручные! Но оказалось, они уже вышли из моды! А кварцевые, с таблеткой питания, которые красовались во всех витринах магазинов, меня не устраивали. Очевидно, до подобной моды я еще не дорос! Пришлось остановиться за полумеханических, заводящихся от взмаха руки! При проверке я так намахался, что руки начали вместо часов дергаться! Но сотрудник супермаркета мне объяснил, что достаточно размахивать руками при ходьбе. – А если человек при ходьбе не хочет руками размахивать, – уточнил я, – как Печорин у Лермонтова, что тогда? Сотрудник смутился, так как не слыхал ни о Печорине, ни тем более о Лермонтове, и ответил: – Если клиент берет такие часы, начнет размахивать, не как Лермонтов, тогда покупка начнет ходить и тикать по своему усмотрению! Оформил я новинку, как полагается с гарантией, печатями, коробкой, и с недоверием на свое приобретение посматриваю. Трое суток смотрел, пока не высмотрел, что они-таки останавливаются, даже когда невпопад руками размахивал, чтобы на часы случайно чем-нибудь другим не махнул! Пошел в магазин. Так, мол, и так, объясняю! Ваши часы без всяких объяснений останавливаются! Хотя вы их и проверяли на вшивость при продаже! – Ладно, – отвечает продавец. – Оставьте их на пару дней. Понаблюдаем! Оставил. Проверка- не Верка, никуда не денется. Явился, как договорились, а они мне радостно: – Всё в порядке, херр! Ходят ваши часы! – Я интересуюсь: «Куда ходят- то?» А они снова не врубаются! – Ходят-то, куда? – повторяю. – По циферблату. Туда-сюда! И обратно! Постоянно расходятся! – Ну, раз по циферблату и не доходят, тогда всё в порядке! – Надел на руку, взмахнул ею для порядка и домой пожаловал! А дома снова: раз, два-и никакого почтения к пострадавшему, то есть ко мне, то есть сразу стало понятно: не столько махал я, сколько маху дал! И опять в магазин приперся, на сей раз серьезно, чтобы окончательно не только разобраться, но и с мыслями собраться. А тут, начальник отдела, вернее, начальница, женщина полная, добротная, энергичная, средних лет. Долго в руках мои часы вертела, зачем-то просмотрела все документы, ухмыльнулась и проговорила: -Мы вам деньги вернем! – Зачем мне деньги? – возмутился я. – Вы мне нормальные часы верните, чтобы ходили. Предоставьте другой экземпляр, если этот не такой! Она ехидно улыбнулась. – А какой смысл? У вас всё равно часы ходить не будут! – Какие часы? – оторопел я от подобного нахальства, – которые в обмен получу? – У вас любые ходить не будут! Так что, получите деньги и не морочьте мне больше голову! Как в подобных случаях должен поступить нормальный покупатель? Я так и поступил, тем более, что супермаркет этот оказался не единственным, где часами торговали! С тех пор прошло немало лет! Я часто вспоминал начальницу отдела и ее бескомпромиссный приговор! К несчастью, она оказалась права! Часы, которые я приобретал, а их оказалось немало, действительно не ходили! Не то, чтобы сразу останавливались, но постоянно создавали проблемы, переставая тикать в самых неподходящих моментах. Не знаю, возможно, женщина обладала какой- либо черной силой, а может, владела основами ясновидения, если смогла с такой точностью предсказать будущее! А я, вероятно, в ее глазах выглядел обычным идиотом! Я посмотрел на себя в зеркало и подумал: «Или идиотом необычным! Обычные идиоты часы не покупают!»
Лечимся
Прихожу к врачу! Вернее, к врачихе! – На что жалуетесь? – Они всегда думают, что я жаловаться хожу. – На болезни, естественно! Если пожалуюсь на соседа, вы же ему всё равно ничего хорошего не сделаете! У меня 23 недомоганий в теле затаились! И шесть в резерве подкарауливают, чтобы в любой, момент менталитет испортить! А она, вроде, как бы и верит, но сомневается, чтобы столько всего и- ничего? – С чего начнем? – на всякий случай спрашивает, будто я знаю, и не лечиться к ней явился, а лечить! – Лучше сначала, – поясняю, – чтобы до конца. – Про конец, естественно, чисто символически сказал, имея, конечно, в виду не то, что на виду! – Тогда назовите те болезни, которые еще помните! – Склероз, – говорю.- Это всё, что в памяти накопилось. Остальные болячки в других местах, их на ощупь почувствовать можно, но ощупывать надо нежно! – Наверно, у вас и давление, – предполагает на всякий случай. – Правильно! И давление! Давят со всех сторон, особенно жена! Выдавить не могут! – Что именно? – интересуется, так как не понимает еще иностранцев. – Здоровье, натурально, чтоб из всех пор пёрло, пока не напорется! – Тогда, – сообщает, – выпишу вам от давления фесдил. – Чего? Чего? – оторопел я, – чтобы офесдил, что-ли? – Зато здоровее, будете! А к нему еще примите конкор! – Ага. Хотите, чтобы не только офесдил, но еще и взлетел, как конкорд после аварии? А может, желаете, чтобы вообще от вас улетел? – А она: – Здоровье не купишь! Ни на земле, ни в полете. Не станете лекарство принимать, вас принимать не будут! – Где? – не врубился я! – Везде, когда принимают! – Толковая, видать, врачиха попалась! Сама, небось, от приемов не просыхает! – Ваши выражения, – говорю, – находят в моей душе резонанс! К..а..к резанут! Так и обрежут! Не захочется ни ходить, ни летать и ни ехать! – До здоровья все равно не доедете! – Ну, это вообще что-то с чем-то! – серьезно возмутился я, как настоящий больной, которому ничего не оказывают, только показывают! – Тогда хоть этазол выпишите, таблетки такие. На бывшей родине их от всех бед принимали. И даже голова не болела! – Нету у нас этазола! Не производим! Зачем нам все беды? – А цитрамон найдется? Я его тоже уважаю, особенно -с солеными грибочками. – Цитроны? – не сообразила она, доставая из шкафа апельсин. – Но его на базаре по рецептам не отпускают! – При чем тут базар? При чем тут ваши апельсины? – огорчился я. – Мне цитрамон нужен, а не ваши цитроны немецкие на базарный манер.- А она снова не врубается в нашу фармацевтическую индустрию! Может, потому, что на своей зациклена, и цитроны предпочитает всем остальным цитрономанам! – Наверно, желаете парацетамол? – Тут я совсем офисдел, как она предполагала! – Зачем мне пара? Достаточно и одного, чтобы не было ничего другого? И что это на Западе за врачи? Не зря меня друзья предупреждали: тут у них сплошной разврат не только в бордели, но и на деле? Обычный лимон от пары отличить не могут! Хотя мне и одного лимона, тьфу, цитрамона, хватает. – Вы понимаете, что у меня 23 действующие болезни, – напоминаю я, но уже раздраженно. – И шесть до переворота не востребованы. А если будете от каждой заразы что-то интеллигентное назначать, от вашей заботы только поперхнусь, да еще столько же болячек заработаю! И что скажет про такой заработок жена, которая ваши доблестные препараты из ведра вылавливает, когда я их незаметно туда бросаю? Гляжу, врачиха сама вдруг офисдела без всяких дополнительных усилий! – Где же мне взять одно лекарство от всех недомоганий? – А где они этазол брали, вместе с угольно-черными таблетками от газов, которые среду загрязняют? – уточнил я. – Хоть бы поинтересовались. В то время наша система социализма была впереди вашей, хотя мы все и газовали в вашу сторону! Примешь дозу, и все враги от бессилия чернели, не то, что сейчас- борзеют! До конца оборзеть не могут! – А она руками лишь разводит! – Тогда принимайте аспирин, – посоветовал я. – Тоже помогает! – Я должна принимать? – на сей раз она еще и офонарела. – Вы.. вы... Чтобы голова не болела, когда я к вам с больной являюсь! Я, конечно, понимаю, что с нашими больными, не с аборигенами работать! Местным скажешь: «Глаза закрой!» – Они и вообще закроются! Только налоговому инспектору откроют, так как его еще сильнее врача страшатся! – Я вас понимаю, – наконец сообразила она. – Но и вы меня поймите! Сейчас самозванцев среди больных больше, чем засранцев. По-немецки это звучит не так напыщенно, более приземленно. Напридумали себе всяких болезней, а для них еще лекарства не изобрели. Нет, чтобы подождать, пока сможем дать! А они торопятся болеть, и делают это успешно! – Зачем? – не сообразил я. – Чтобы скорее вылечиться! Я тоже, естественно, хотел скорее вылечиться, но от болезней, которые мне просто навязали, не согласовав ни со мной, ни с супругой, ни с Уголовным кодексом! – Вот вы, например, какую болезнь считаете тяжелой? – интересуется врачиха. 40 – Страх! – решительно заявил я, будто не сомневался. – Вот погрязну в своих болячках! И никто мне не поможет, ни фесдилом, ни конкордом, ни аэрофлотом, ни вашей долбанной медициной! – Это у вас хроническое! – вздохнула она. И я сразу понял: лучшее лекарство от всех болезней – одно на все случаи жизни – это здоровье! Тогда хоть офесдилишься, хоть обматюкаешься, никакая зараза тебя не достанет! А этазол можно и для успокоения принимать! Мало ли кто способен случайно заболеть, когда специально к врачу наведывается?