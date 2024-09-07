В Тирасполе состоялась отчетно-выборная конференция столичного Союза защитников Приднестровья. Главными темами встречи стало подведение итогов работы организации за три года и переизбрание председателя. Большинством голосов им вновь стал Валерий Ширков. Он совмещает эту должность с руководством республиканским Союзом защитников.
Как сообщает ИА "Новости Приднестровья", на сегодняшний день и по последним данным перерегистрации, численность тираспольского Союза защитников ПМР превышает 2300 человек. Внесение изменений и обновление данных все ещё идет. Члены союза настоятельно просят обращаться в организацию для составления полной базы данных защитников Приднестровья.
На отчетно-выборной конференции выступили более десяти делегатов. Многих интересовало разъяснение некоторых решений президиума союза, а кто-то хотел акцентировать внимание на необходимости объединения защитников Приднестровья из разных организаций в одну. Встреча была полна критики, которую учитывала мандатная комиссия. По итогам прений и большинством голосов по всем вопросам было достигнуто единое решение.
Об итогах работы за три года со сцены Тираспольского дома народных традиций и ремесел для 206 присутствующих делегатов рассказал переизбранный председатель столичного Союза защитников Приднестровья Валерий Ширков. В отчетный период в тираспольский союз поступило 421 заявление разного характера, из которых 282 касались материальной помощи.
«За три года было проведено очень много работы. Мы занимались социальной защитой, оказывали юридическую помощь и организовывали памятные мероприятия. К нам в союз часто приходят для решения разных проблем: от установки пандусов до лечения за границей. Для этого наш президиум напрямую работает с министерствами и делает все возможное для оказания помощи и поддержки. Последнее время сложилось так, что в сложных ситуациях многие стали обращаться именно в нашу организацию. Это говорит о том, что союз за последние три года стал авторитетнее», - отметил Валерий Ширков.
Еще одной важной темой доклада стали результаты оказания медицинской помощи. Возраст подавляющего большинства членов союза достиг пенсионного. Многие участники боевых действий имеют хронические заболевания и нуждаются в профилактическом или экстренном лечении.
Такую помощь защитникам на постоянной основе оказывают в лечебных организациях республики. За отчетный период абсолютно все ходатайства медицинского характера были утверждены. Лечение прошло 32 человека. Тем временем льготные путевки в городскую водолечебницу получили 62 защитника ПМР.
Также совместно с Министерством здравоохранения 5 людям оказали специальное амбулаторное и операбельное лечение за границей. Стоит отметить, что организация оказывает помощь не только самим участникам боевых действий 1992 года, но и их родственникам. Так была проведена операция дочери одного из защитников.
На встрече затронули и вопрос льготного кредитования. По последним данным, в городской льготной очереди находится свыше 230 защитников.
«В интересах этой категории защитников в настоящее время на высшем государственном уровне решается этот вопрос и согласовывается с госадминистрацией столицы. Речь о строительстве или реконструкции здания города под общежитие для членов нашей организации для проживания без права приватизации и наследования. Продолжается работа с Правительством по выделению участка земли под строительство дома для защитников, состоящих в льготной городской очереди», - прокомментировал ситуацию председатель тираспольского Союза защитников Приднестровья.
Однако в связи с непростыми экономическими условиями для республики все эти вопросы перенесены на 2025 год. Тем не менее президиум союза не оставляет данную проблему без внимания. Например, в 2023 году государством и по особому ходатайству Союза защитников экстренно выделено жильё трем участникам боевых действий в исключительном случае.
Помимо переизбрания председателя, на отчетно-выборной конференции приняли ряд поправок в устав организации. Теперь для обсуждения текущих вопросов президиум союза будет собираться по требованию и не менее одного раза в два месяца (ранее было не менее одного раза в месяц). Общим количеством голосов делегаты решили расширить количество человек в президиуме до 17 (ранее их было 15). Эту новую норму также зафиксировали и внесли в устав.