В ходе селекторного совещания главы государственных администраций городов и районов проинформировали Президента о проведении мероприятий, посвященных Дню Республики. Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто был задействован в этой работе, подчеркнув высокий уровень организации и разнообразие программ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, руководители доложили о подвижках в реализации на местах программы капитальных вложений и обозначили ближайшие планы. Сдачу многих объектов приурочили к главному государственному празднику и началу учебного года. Вадим Красносельский напомнил о значимости бережного отношения к обновленной инфраструктуре, а также поднял тему обслуживания и содержания мест общего пользования, требующих постоянного внимания, финансовых и трудозатрат. Упомянули также необходимость выделения Тирасполю дополнительных средств для выполнения городом столичных функций. Программа «Столица», финансируемая из республиканского бюджета, должна действовать на практике, а не значиться лишь на бумаге, подчеркнул Вадим Красносельский. Олег Довгопол при этом заметил, что город не только тратит, но и зарабатывает: план поступления доходов уже перевыполнен на 40 миллионов рублей.
Обсуждали и дорожные работы. Олег Довгопол напомнил, что Тирасполь ушел от практики замены полотна без обновления коммуникаций. У города есть негативный опыт начала 2000-х, когда одну из основных и самых проблемных улиц – Карла Либкнехта – полностью отремонтировали, а после начали вскрывать асфальтовое покрытие из-за постоянных порывов труб. В результате дорога снова превратилась в лоскутное одеяло и источник бесконечных нареканий граждан. Следующий капитальный ремонт провели с предварительной заменой всех инженерных коммуникаций. По такому принципу теперь ведутся все дорожные работы в городе. На данный момент самый большой объект в работе – Покровская улица. Аварийно-изношенные трубы, уложенные в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия, заменили и только после приступили к укладке асфальта. Успешно справляется с задачей и ливневая канализационная сеть города, сообщил глава столицы. В Бендерах к ливневкам все еще много вопросов. Программа реконструкции рассчитана на три года, напомнил Роман Иванченко.
Обсуждали на совещании проблему несанкционированных свалок. Президент поручил провести рейды по всей республике. Отмечено, что складирование мусора в неустановленных местах приводит в том числе к пожарам. Начало сентября отмечено почти полусотней возгораний.
Еще одна тема, которую затронули участники селекторного совещания, – озеленение. Вадим Красносельский напомнил, что сезон высадки зеленых насаждений продолжится до конца осени. Оптимальные для наших населенных пунктов культуры – хвойные и розы. Президент также поручил провести ревизию березовых насаждений вдоль дороги, ведущей из Тирасполя в Парканы. Изжившие себя деревья предстоит ликвидировать. На их место рекомендовано высадить засухоустойчивые дубы.