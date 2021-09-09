Так, по данным НБС Молдовы, средняя валовая ежемесячная заработная плата женщин в 2023 году составила 11 237,2 лея, что на 15,6% (на 2071,5 лея) меньше, чем у мужчин (13 308,7 лея). Об этом сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info
Мужчины получают более высокие зарплаты по сравнению с женщинами в большинстве экономических секторов, а наибольшие различия наблюдаются в следующих областях:
ИТ и связь – на 38,0% (14 599,7 леев) больше; финансовая деятельность и страхование – на 34,6% (10 636,5 леев) больше; здравоохранение и социальная помощь – на 25,6% (4340,9 леев) больше. Женщины, в свою очередь, зарабатывают больше мужчин в таких сферах, как:
административные услуги и вспомогательные виды деятельности – на 7,5% (669,3 лея) больше; добывающая промышленность – на 3,1% (309,9 леев) больше. Различия в оплате труда между полами в экономических секторах в основном обусловлены рядом факторов, таких как: занимаемая должность, иерархический статус на рабочем месте и уровень квалификации работников.
В то же время, женщины составляют большинство среди наемных работников (332,4 тысячи, или 53,1% от среднего числа сотрудников). Доля женщин и мужчин значительно отличается в зависимости от экономических секторов и в значительной степени зависит от их профиля. Так, женщины преобладают в следующих сферах:
здравоохранение и социальная помощь – 81,6% от общего числа сотрудников в этой сфере; образование – 77,3%; финансовая деятельность и страхование – 69,1%. Мужчины преобладают среди сотрудников в следующих отраслях:
строительство – 88,1% от общего числа сотрудников в этой сфере; сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство – 74,0%; транспорт и складирование – 73,7%.