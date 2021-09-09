Dnestr.TV

 
0

В Молдове женщины в среднем получают на 2 тысячи леев меньше мужчин

В Молдове женщины в среднем получают на 2 тысячи леев меньше мужчин
Изображение: Getty Images/iStockphoto/источник: forbes.com

Так, по данным НБС Молдовы, средняя валовая ежемесячная заработная плата женщин в 2023 году составила 11 237,2 лея, что на 15,6% (на 2071,5 лея) меньше, чем у мужчин (13 308,7 лея). Об этом сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info

Мужчины получают более высокие зарплаты по сравнению с женщинами в большинстве экономических секторов, а наибольшие различия наблюдаются в следующих областях:

ИТ и связь – на 38,0% (14 599,7 леев) больше;
финансовая деятельность и страхование – на 34,6% (10 636,5 леев) больше;
здравоохранение и социальная помощь – на 25,6% (4340,9 леев) больше.
Женщины, в свою очередь, зарабатывают больше мужчин в таких сферах, как:

административные услуги и вспомогательные виды деятельности – на 7,5% (669,3 лея) больше;
добывающая промышленность – на 3,1% (309,9 леев) больше.
Различия в оплате труда между полами в экономических секторах в основном обусловлены рядом факторов, таких как: занимаемая должность, иерархический статус на рабочем месте и уровень квалификации работников.

В то же время, женщины составляют большинство среди наемных работников (332,4 тысячи, или 53,1% от среднего числа сотрудников). Доля женщин и мужчин значительно отличается в зависимости от экономических секторов и в значительной степени зависит от их профиля. Так, женщины преобладают в следующих сферах:

здравоохранение и социальная помощь – 81,6% от общего числа сотрудников в этой сфере;
образование – 77,3%;
финансовая деятельность и страхование – 69,1%.
Мужчины преобладают среди сотрудников в следующих отраслях:

строительство – 88,1% от общего числа сотрудников в этой сфере;
сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство – 74,0%;
транспорт и складирование – 73,7%.
  • Сегодня, 17:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна