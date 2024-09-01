В огороде одного из жителей деревни Ратуш растет тыква весом... более 700 килограммов, пишет bloknot-moldova.ru.
Василе Спыну выращивает тыквы уже более 15 лет, но урожай этого года бьет все рекорды. Гигант будет выставлен на «Бостаниаде» в конце месяца. До тех пор тыква охраняется от всех возможных бед.
Ана Нямцу, репортер Jurnal TV: "Эта 700-килограммовая тыква растет в хозяйстве Василе Спыну с апреля. По словам мужчины, он хорошо заботился о ней, и теперь ждет, когда ее отвезут на осенний фестиваль в селе Балабанешты, где она будет привлекать взгляды и восхищение любопытных".
По словам Василе Спыну, существует метод контроля и подсчета веса огромной тыквы.
Василе Спыну, фермер: «Существует формула. Сначала вы измеряете диаметр у основания на конце и его высоту. Сейчас она весит более 750 кг, думаю, к фестивалю достигнет 800 кг. Думаю, в этом году это будет самая крупная тыква, которую я выращивал до сих пор, и если посмотреть на нее, то она еще и очень красивого цвета".
Чтобы урожай был большим и красивым, нужно много трудиться, признается фермер из Ратуша.
Василе Спыну, фермер: «Я посеял семена в большой горшок в начале апреля, а к началу мая рассада была готова к посадке. Я посадил ее здесь, в своем саду. Затем наступает самый важный этап - формирование растения. Период роста приходится на август. За 24 часа оно вырастает более чем на 200 килограммов».
Фермер - постонный участник фестиваля "Бостаниада". Он помнит первый урожай, который выложил на прилавок.
Василе Спыну, фермер: «Тогда у нас даже не было тыкв. Я взял несколько штук у соседей и пошел на фестиваль. Там я увидел нечто похожее на конкурс «Самая большая тыква». На следующий год я начал искать семена, а на второй год у меня была тыква весом 83 кг». Увлечение требует денег, говорит мужчина. Семена привозят из-за границы, где таких тыкв много.
Фермер Василе Спыну: «Главное - это семена. Это атлантический сорт, выращиваемый в Соединенных Штатах. В этом году самые дорогие семена стоили 70 долларов за семечко».