В период с 30 августа по 5 сентября сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья выявили 18 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Слободзее и Рыбнице зафиксировано по пять таких нарушений, в Дубоссарах – три, по два случая – в Бендерах и Григориополе, один – в Тирасполе.
К административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 14 человек. Им предстоит заплатить штраф, размер которого может достигать 3680 рублей ПМР, их лишат водительских прав на срок до двух лет.
Трёх водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, привлекли к ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Им грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Один автомобилист был задержан за управление машиной без водительских прав. Согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, ему грозит штраф до 2760 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.