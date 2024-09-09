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Россияне пожаловались на невозможность зарегистрировать Google-аккаунт

Россияне пожаловались на невозможность зарегистрировать Google-аккаунт
Фото: «БИЗНЕС Online»/источник:business-gazeta.ru

Компания Google по неизвестным причинам запретила россиянам создавать Google-аккаунты с привязкой к российским номерам. На это обратил внимание Telegram-канал «Эксплойт», пишет gazeta.ru.

Согласно источнику, Google не позволяет россиянам создавать новые учетные записи, используя российские телефонные номера. Авторы «Эксплойта» столкнулись с ограничением при регистрации с пяти разных номеров и в каждом случае получали ошибку: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Предполагается, что это может быть технический сбой на стороне Google — в сети есть жалобы на то, что он продолжается уже несколько дней. Не исключено, что у Google закончился контракт с компанией, которая рассылает SMS-коды для подтверждения регистрации.

Связаны ли как-то ограничения с вступающими в силу 12 сентября санкциями Министерства финансов США, неизвестно.

Корреспондент «Газеты.Ru» убедился в невозможности зарегистрироваться с ПК — на одном из этапов создания аккаунта система просит подтвердить действия номером телефона. При регистрации с Android-смартфона подобных сообщений не появляется. При этом у другого корреспондента «Газеты.Ru» регистрация с ПК прошла успешно, и Google не стала просить подтверждение с помощью номера. С чем связана ошибка, пока неясно.

  • Сегодня, 17:22
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