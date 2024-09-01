Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье официально завершен купальный сезон

В Приднестровье официально завершен купальный сезон
Фото (иллюстративное): пресс-служба МВД ПМР

С 9 сентября спасательные станции закрыты. Купаться больше небезопасно.

Немного статистики:

- За весь купальный сезон официальные пляжи республики (их было 10) посетили около 155 тысяч человек.

- Больше всего людей отдохнули у воды в Бендерах – 34 700 человек.

- Из воды спасли 9 человек! Четверо из них – несовершеннолетние.

- В Днестре утонули 7 человек, из них один подросток.
  • Сегодня, 17:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна