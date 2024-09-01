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В Приднестровье официально завершен купальный сезон
Фото (иллюстративное): пресс-служба МВД ПМР
С 9 сентября спасательные станции закрыты. Купаться больше небезопасно.
Немного статистики:
- За весь купальный сезон официальные пляжи республики (их было 10) посетили около 155 тысяч человек.
- Больше всего людей отдохнули у воды в Бендерах – 34 700 человек.
- Из воды спасли 9 человек! Четверо из них – несовершеннолетние.
- В Днестре утонули 7 человек, из них один подросток.
- Сегодня, 17:31
- DTV
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