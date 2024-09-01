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В Молдове из-за сильной засухи этого лета резко подорожает сахар

В Молдове из-за сильной засухи этого лета резко подорожает сахар
фото: Freeimages.com

Неблагоприятные климатические условия, а также высокие цены на сельскохозяйственные ресурсы, защитные средства и удобрения, создают риск роста цен на сахар

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ обсудило этот вопрос с производителями сахарной свеклы из районов Окница,Дондушень, Рышкань, Дрокия, пишет md.kp.media.

В ходе дискуссий представители переработчиков отметили, что без орошения,особенно для культур с высокой добавленной стоимостью, и которые требуют вдвое больше влаги, не может быть и речи о жизнеспособности.

Представители крупнейшего сахарного завода в Республике Молдова утверждают, что убытки фермеров составят сотни миллионов леев. Около 60% площадей сахарной свеклы оказались под угрозой. Это может привести к росту цен на сахар, что отразится не только на фермерах, но ина потребителях.

Министр Владимир Боля отметил в своем сообщении в Facebook, что Министерство прилагает все усилия по поиску решений для поддержки сектора сахарной свеклы. Он сообщил, что будет разработана программа развития выращивания сахарной свеклы, а с изменением модели субсидирования, эта отрасль сможет получать субсидии на гектар.

Крупнейший производитель сахара в Республике Молдова, компания Südzucker Moldova, около двух недель назад объявила, что более 60% урожая сахарной свеклы находится под угрозой из-за засухи. Компания выращивала сахарную свеклу на площади более восьми тысяч гектаров, с предполагаемой производительностью более 42 тонн с гектара. Однако из-за засухи, по прогнозам компании, будет собрана лишь треть от запланированных объемов.

В то же время компания прогнозирует дефицит производства, который отразится на сахарной отрасли Республики Молдова.

  • Сегодня, 09:15
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