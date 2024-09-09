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Каменчанин стал серебряным призёром Европейских детских легкоатлетических игр

Каменчанин стал серебряным призёром Европейских детских легкоатлетических игр
Фото: Госадминистрация Каменского района и города Каменки

Соревнования проходили в чешском городе Брно. Участие в них приняли более 2 000 спортсменов из 20 стран мира.


Воспитанник Каменской СДЮШОР Кирилл Евстратий стал серебряным призёром XIX Европейских детских легкоатлетических игр. Он занял второе место в толкании ядра, отправив снаряд на отметку 12 м 45 см. Тренирует юношу Евгения Евстратий.

Соревнования проходили в чешском городе Брно. Участие в них приняли более 2000 спортсменов из 20 стран мира. Помимо Кирилла, участие в турнире приняли ещё шесть спортсменов Каменской СДЮШОР, передает телеграм-канал госадминистрации Каменского района.
  • Сегодня, 09:19
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