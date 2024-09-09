Фото: Госадминистрация Каменского района и города Каменки
Соревнования проходили в чешском городе Брно. Участие в них приняли более 2 000 спортсменов из 20 стран мира.
Воспитанник Каменской СДЮШОР Кирилл Евстратий стал серебряным призёром XIX Европейских детских легкоатлетических игр. Он занял второе место в толкании ядра, отправив снаряд на отметку 12 м 45 см. Тренирует юношу Евгения Евстратий.
Соревнования проходили в чешском городе Брно. Участие в них приняли более 2000 спортсменов из 20 стран мира. Помимо Кирилла, участие в турнире приняли ещё шесть спортсменов Каменской СДЮШОР, передает телеграм-канал госадминистрации Каменского района.