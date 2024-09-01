Госавтоинспекция Приднестровья продолжает мероприятия по выявлению нарушителей правил дорожного движения. В ходе рейда в ночь на 8 сентября сотрудники ДПС проверяли всех водителей, однако особое внимание уделяли мотоциклистам и мопедистам. И это не случайно: в последнее время поступает всё больше жалоб от граждан на откровенно хамское поведение некоторых водителей байков. Рвущий барабанные перепонки рёв мотора при ускорении, опасные элементы вождения на одном колесе – и всё это в населённом пункте, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В результате проверки были остановлены 13 мотоциклистов, ГАИ выявила 11 нарушений ПДД ПМР.
Зафиксированы четыре факта управления транспортом с техническими неисправностями, два из них связаны с выхлопной системой. Это и есть одна из причин, почему звук часто беспокоит людей, особенно в ночное время суток. Нарушителей привлекли к ответственности по п. 1 ст. 12.5 КоАП ПМР.
Выявлены два водителя, чей транспорт не прошёл техосмотр – админответственность по п. 5 ст. 12.5 КоАП ПМР. Ещё два постановления инспекторы составили по ст. 12.39 КоАП ПМР за отсутствие страховки.
На одном мотоцикле не было госномера. Водителя привлекли к ответственности по п. 1 ст. 12.2 КоАП ПМР.
Два байкера двигались в зоне действия знака «Движение мотоциклам запрещено». Они нарушили п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР.