3 июля Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, которую МИД ПМР охарактеризовал как «хрестоматийный пример пропаганды и депрофессионализации». В официальном заявлении МИД ПМР указывается, что текст резолюции содержит набор штампов, не имеющих ничего общего с реальным положением дел в республике. Приднестровское внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на показательное игнорирование массовых нарушений прав приднестровцев из-за блокадно-ограничительных мер, экономических поборов и репрессивных норм в законодательстве соседней Республики Молдова.
Как сообщает пресс-служба ВС ПМР, резолюцию ПА ОБСЕ обсудили депутаты парламентской Комиссии по внешней политике и международным связям. К дискуссии присоединился министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, который обозначил позицию приднестровского внешнеполитического ведомства по данной резолюции и ответил на вопросы парламентариев.
«Подобные декларации и резолюции, которые принимает Парламентская Ассамблея, носят информационно-теоретический характер. Они не обязательны к исполнению. Но тем не менее даже тот факт, что мы увидели столь неадекватный и несправедливый обвинительный документ, заставляет нас серьезно задуматься о роли данной организации в процессе урегулирования и делать определенные выводы. Множество пунктов данной резолюции являются вынутыми из кладовой истории древними штампами, обвиняющими Приднестровье буквально во всех грехах. Это исключительно пропагандистский текст, который принимался в рамках существующего геополитического противостояния. Все это является элементом гибридной информационной войны против Приднестровья, в которую включилась Парламентская Ассамблея ОБСЕ», – сказал Виталий Игнатьев.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что подобные деструктивные шаги подрывают посреднические усилия ОБСЕ в рамках молдо-приднестровского урегулирования.
«Конечно, ОБСЕ по-прежнему является посредником в процессе урегулирования. Они не заявляли о выходе из этого процесса. И есть определенный многолетний бэкграунд и достаточно эффективная работа с участием этой структуры. И, конечно, такая ложная и неадекватная резолюция Парламентской Ассамблеи вызывает вопросы к этому посредничеству и качеству работы. Существует разрыв и отсутствие какого-то взаимодействия, координации внутри самой организации. Поскольку ОБСЕ и Миссия ОБСЕ участвуют в работе, видят реальную картину и не имеют никаких претензий к Приднестровью. А Парламентская Ассамблея, которая представляет собой парламентариев стран-участниц ОБСЕ, живет в своей параллельной реальности и вряд ли может быть эффективной на данном этапе. Резолюция сильно повредила Миссии ОБСЕ и всему процессу урегулирования, потому что в ней есть множество ложных штампов, которые искажают и с ног на голову переворачивают реальную картину переговорного процесса», – отметил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
По итогам заседания Комиссии был принят проект официального заявления Верховного Совета ПМР, который будет вынесен на сегодняшнее пленарное заседание.
«Мы представляем наших избирателей. И мы, конечно, не могли не отреагировать на резолюцию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Там много надуманного, много искаженных фактов. Это прописано для того, чтобы представить нашу республику страной, где полностью нарушаются права и свободы граждан и человека», – отметила заместитель Председателя Верховного Совета ПМР, председатель Комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева.
Вице-спикер парламента отметила, что сегодня Приднестровью необходимо использовать все возможные международные площадки для того, чтобы быть услышанными и доказать, что все «факты», изложенные в резолюции ПА ОБСЕ, являются ложью.