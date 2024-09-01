В ходе Заседания Правительства Вице-премьер – министр финансов ПМР Алёна Рускевич представила проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О налоге на доходы организаций». Проект разработан в рамках реализации Концепции бюджетной и налоговой политики на 2024 год и среднесрочную перспективу, ежегодного послания Президента к органам исполнительной власти, а также во исполнение поручений Председателя Правительства ПМР.
Главные цели Законопроекта – упрощение механизма расчёта, уплаты и администрирования налога на доходы организаций и пролонгации действия на 2025 год налоговых льгот для организаций здравоохранения и социального обеспечения, обувной, швейной, плодоовощной промышленности, строительства, передает пресс-служба Министерства финансов республики.
На сегодняшний день по Закону о налоге на доходы организаций, отчисления по действующим ставкам происходят в Единый государственный фонд соцстрахования, республиканский бюджет на финансирование социальных выплат, дорожный фонд и местный бюджет. При этом, если у организации нет структурных подразделений и ее деятельность происходит в рамках одного города или района, то налог оплачивается в бюджет по одному городу (району). Если же деятельность организации охватывает несколько городов – налог поступает в отдельности по каждому структурному подразделению. Таким образом, организация, работающая во всех городах республики, ежемесячно готовит и направляет в обслуживающий банк порядка 15 платежных поручений.
Механизм вызывает ряд сложностей в администрировании уплаты налога. Как следствие, затрачивается значительное время и возрастают риски налоговых нарушений. Трудности возникают также, когда в течение года меняются нормативы отчислений, установленных законом о республиканском бюджете на финансовый год.
Законопроект предполагает переход к концепции уплаты налога на доходы одним платежным поручением, которое оплачивается в республиканский бюджет по месту нахождения головного офиса организации.
При этом, как подчеркивает Алёна Рускевич, основополагающий принцип разработки законопроекта – сохранение уровня налоговой нагрузки для налогоплательщиков и недопущение ее роста в результате предложенных изменений. Упрощение порядка исчисления и взимания налога на доходы ощутят как налогоплательщики, так и госорганы.
Правительство поддержало Законопроект. Он будет направлен на дальнейшее рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.