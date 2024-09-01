Как сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 2 по 8 сентября, оценивается как неустойчиво благополучная.
За этот период зарегистрирован 91 случай заболеваний (на предыдущей неделе – 86), в том числе 48 среди детей и подростков. Из всех больных – у 17 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех обследованных пациентов, передает пресс-служба Минздрава республики.
Показатель заболеваемости ОКИ составил 19,9 на 100 тыс. населения, что на 5,8% выше по сравнению с предыдущей неделей и на 22,2% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рост заболеваемости отмечается в Тирасполе, Каменском, Дубоссарском и Рыбницком районах.
Снижение заболеваемости отмечается в Бендерах, Григориопольском и Слободзейском районах.
За прошедшую неделю были проведены лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 19 проб на холеру, в 3 выделен холероподобный вибрион (в Рыбницком и Дубоссарском районах).
На индикаторные микроорганизмы было отобрано 10 проб воды, из них 8 не соответствуют требованиям (Слободзейский, Дубоссарский, Рыбницкий районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.
На патогенную флору было отобрано 12 проб, все с отрицательным результатом.
На коли-фаги было - 12 проб, из них 2 пробы не соответствуют требованиям (Рыбницкий район), что свидетельствует о вирусном загрязнении воды.