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В республике неустойчиво благополучная ситуация по кишечным инфекциям

В республике неустойчиво благополучная ситуация по кишечным инфекциям
Источник изображения: открытые сети

Как сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 2 по 8 сентября, оценивается как неустойчиво благополучная.

За этот период зарегистрирован 91 случай заболеваний (на предыдущей неделе – 86), в том числе 48 среди детей и подростков. Из всех больных – у 17 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех обследованных пациентов, передает пресс-служба Минздрава республики.

Показатель заболеваемости ОКИ составил 19,9 на 100 тыс. населения, что на 5,8% выше по сравнению с предыдущей неделей и на 22,2% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рост заболеваемости отмечается в Тирасполе, Каменском, Дубоссарском и Рыбницком районах.

Снижение заболеваемости отмечается в Бендерах, Григориопольском и Слободзейском районах.

За прошедшую неделю были проведены лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 19 проб на холеру, в 3 выделен холероподобный вибрион (в Рыбницком и Дубоссарском районах).

На индикаторные микроорганизмы было отобрано 10 проб воды, из них 8 не соответствуют требованиям (Слободзейский, Дубоссарский, Рыбницкий районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.

На патогенную флору было отобрано 12 проб, все с отрицательным результатом.

На коли-фаги было - 12 проб, из них 2 пробы не соответствуют требованиям (Рыбницкий район), что свидетельствует о вирусном загрязнении воды.
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