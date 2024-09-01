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НБУ ввел дополнительные ограничения на расчеты в гривне: кого это касается

НБУ ввел дополнительные ограничения на расчеты в гривне: кого это касается
Фото: Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых сделок в национальной валюте. Изменения касаются предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ.

В частности, НБУ исключил возможность получения наличных предприятиями по расчетам с гражданами по переводам средств без открытия счета.

"То есть средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет предприятия, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными", - говорится в сообщении.

В то же время, для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета, пояснили в НБУ.

"Такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при совершении операций купли-продажи товаров", - добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины ввел с 1 октября лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P).

Лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.
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