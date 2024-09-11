Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая на Международном антифашистском форуме - 2024, сообщает ria.ru.
"В осеннюю сессию мы обязательно примем закон о геноциде против советского народа в годы Второй мировой войны", - сказала Яровая.
По ее мнению, форум имеет важнейшую миротворческую основу, также она выразила уверенность, что все парламентские фракции действуют в этом вопросе сообща, защищая безопасность граждан России и не допуская распространение фашизма, "угрожающего всему человечеству".