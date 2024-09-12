Пентагон. Фото: Автор: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force/ Источник: reform.news
Контракт министерства обороны США с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию, следует из документов Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно этим данным, от подрядчика требуется, используя программное обеспечение и компьютерный код, "расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока... а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России".
От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию.
Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США. Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией, других подрядчиков привлекать к проекту не предполагается.