Депутаты Верховного Совета приняли во втором окончательном чтении изменения в закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Приднестровской Молдавской Республики». Принятые нормы дадут право гражданину ПМР подавать документы для регистрации по месту жительства или по месту пребывания через своего представителя, имеющего доверенность, сообщается на сайте ВС ПМР.
Авторы изменений в закон – парламентарии Комитета по законодательству защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко, Олег Петрик и Валерий Бабчинецкий.
Законопроект носит социальный характер, так как бывают случаи, когда люди преклонного возраста или имеющие тяжелое заболевание не могут лично обратиться в орган регистрационного учета. Поэтому депутаты инициировали законопроект для упрощения процедуры регистрации граждан ПМР по месту жительства или по месту пребывания. По доверенности можно будет обратиться также для снятия с регистрационного учета по месту проживания или месту пребывания. Законодатели уточнили перечень документов, необходимых для подачи заявления.