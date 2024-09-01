После повышения тарифов на транспортировку газа примерно на 50% с 1 сентября 2024 года Молдова стала "самой дорогой транзитной страной" в регионе и, возможно, во всей Европе.
Об этом пишет издание icis.com со ссылкой на трейдеров, отмечая, что это повышение тарифов на транспортировку газа примерно на 50% является вторым за год, с тех пор как 19 сентября 2023 года компания Vestmoldtransgaz взяла на себя управление газотранспортной системой Молдовы, передает noi.md.
Европейские трейдеры раскритиковали также молдавского оператора газовой сети Vestmoldtransgaz за то, что их попросили доплатить разницу за мощность, забронированную до резкого повышения тарифов, то есть платить более высокие тарифы на передачу за мощность, зарезервированную до повышения цен с 1 сентября.
Как отмечается, по меньшей мере 10 компаний, действующих на региональном уровне, и местных трейдеров, которые зарезервировали ежемесячные или ежеквартальные мощности для газа, получаемого в Южной Европе и транспортируемого через Молдову в украинские хранилища, попросили оплатить разницу между старым и новым тарифом.
Трейдеры говорят, что это увеличение подрывает конкурентоспособность одного из наиболее привлекательных региональных транзитных маршрутов и заблокирует доступ Молдовы и Украины к нероссийским поставкам газа в южной Европе.
Один из международных трейдеров сообщил icis.com, что это решение не только нанесет ущерб экономической жизнеспособности маршрута, но и станет тяжелым бременем для молдавских потребителей, которым придется столкнуться с постоянно растущими счетами. Другой трейдер сказал, что повышение затронет весь регион.
В письме, направленном молдавскому энергорегулятору, Министерству энергетики, VMTG и Энергетическому сообществу, украинский оператор газовой сети — компания "Газотранспортная система Украины" (ГТСУ) заявила, что обратные потоки по Трансбалканскому маршруту, связывающему Южную Европу с Украиной, «значительно облегчили возможности трансграничной торговли в регионе».
Украинский оператор подсчитал, что до введения первого тарифа VMTG стоимость транзита газа из Греции в Гребеники на границе с Украиной составляла около 3 евро/МВтч. После первого повышения общая стоимость выросла на 67% до 5,00 евро/МВтч, а теперь она выросла до 6,7 евро/МВтч. При этом Молдова является самой дорогой транзитной страной в регионе и, возможно, во всей Европе, говорят трейдеры.
Украинский сетевой оператор заявил, что последнее повышение «ухудшит» ситуацию и приведет к сокращению доходов Молдовы.