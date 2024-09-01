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Упрощение процедуры пересечения границы на транспорте с иностранными номерами

Упрощение процедуры пересечения границы на транспорте с иностранными номерами
фото: ГТК ПМР

Парламент начал работу над законодательной инициативой Правительства ПМР, которая предусматривает усовершенствование порядка временного ввоза в особенном порядке транспортных средств с уплатой сбора-виньетки. Изменения в Таможенный кодекс депутаты Верховного Совета рассмотрели в первом чтении. Речь идет о том, чтобы предусмотреть возможность временного ввоза транспортного средства в особенном порядке без обязательного подтверждения права пользования транспортным средством, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Согласно действующему законодательству для того, чтобы гражданин мог оформить процедуру временного ввоза в особенном порядке автомобиля на иностранных номерах, необходимо иметь основание для этих действий. Это значит, что либо владелец должен находиться рядом, либо должен быть документ, подтверждающий право пользования этим автомобилем. И этим документом является доверенность. Представители Государственного таможенного комитета вышли с предложением все-таки упростить эту процедуру и убрать из закона требование о наличии доверенности», - рассказал председатель профильного парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Кроме того, в большинстве иностранных государств наличие таких документов не требуется. Поэтому часто на пунктах пропуска возникают ситуации, когда документы, подтверждающие право пользования такими транспортными средствами, отсутствуют. А это делает невозможным их временный ввоз в особенном порядке с уплатой сбора-виньетки. И это при том, что остальные условия временного ввоза, установленные законом, соблюдаются.

Так что после принятия законодательной инициативы во втором окончательном чтении и вступления изменений в силу, любое лицо, которое ввозит транспортное средство на иностранных номерах, имеющий техпаспорт (свидетельство о регистрации), без предъявления доверенности сможет оформить процедуру временного ввоза в особенном порядке автомобиля на иностранных номерах и на законных основаниях передвигаться по территории Приднестровья.

«Это уменьшение бюрократической процедуры, уменьшение количества документов, которые необходимо иметь с собой гражданину. Эти требования упрощаются. И количество документов, которые нужно будет предъявлять, оно минимизируется», - добавил Виктор Гузун.

Депутаты Верховного Совета ПМР согласились с представленной инициативой. Она принята на пленарном заседании в первом неокончательном чтении. После работа над законопроектом будет продолжена.
  • Сегодня, 10:45
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