Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов подчеркнул, что новая пандемия неизбежна, и нельзя исключать, что это будет связано с гриппом
Число случаев птичьего гриппа среди людей в мире в 2024 году уже в два раза превысило показатели 2023 года. Сейчас их зафиксировано 25, в том числа 2 летальных случая, такие данные привел в своем докладе директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.
"В мире: 2023 г. - 12 случаев инфекции, 4 летальных, 2024 г. - 25 случаев, из них 2 летальных", - говорится в докладе. Во время выступления директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева отметил, что зарегистрированные летальные случаи - это дети из Камбоджи.
По словам эксперта, грипп птиц затронул все континенты. "Пингвины, белые медведи, морские млекопитающие. Апофеозом этого года стало выявление случаев гриппа птиц у дойных коров США, и как следствие - заболевание фермеров, которые ухаживали за этими коровами", - сказал он.
Лиознов подчеркнул, что новая пандемия неизбежна, и нельзя исключать, что это будет пандемия гриппа. По словам эксперта, грипп птиц имеет высокую вероятность стать заболеванием, циркулирующим и в России. "Сегодня, когда мы говорим о возможных рисках пандемии, это прежде всего грипп птиц. То, о чем сегодня говорим, что подозреваем и чего опасаемся, это высокопатогенный грипп птиц. В 1996 году обнаружен в Китае, и сотни миллионов птиц были забиты. Если возбудитель изменится и сможет передаваться от человека к человеку, то вот тут будем стоять на пороге эпидемии или пандемии, и как себя поведет этот возбудитель, достаточно сложно сказать", - сказал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что риск распространения птичьего гриппа в России остается очень высоким, регистрируются случаи заболевания птиц этим гриппом.
В конце прошлого десятилетия в мире произошли вспышки птичьего и свиного гриппа, унесшие жизни нескольких тысяч людей. Пока эти вирусы не вызвали мощных эпидемий, сопоставимых по смертоностности с "испанкой" 1918 года, что связано с отсутствием у свиного и птичьего гриппа способности распространяться воздушно-капельным путем и эффективно размножаться в клетках легких людей. Сейчас ученые активно изучают то, когда и как эти вирусы потенциально смогут приобрести подобную характеристику.